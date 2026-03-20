Курс валют на 21-22 березня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21-22 березня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 20 березня.

Курс долара

1 долар США – 43,96 грн.

Курс євро

1 євро – 50,50 грн.

Курс злотого

1 злотий – 11,84 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 44,01/44,13 Євро 51,00/51,20 Злотий 11,90/12,10

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 20 березня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 43,50/44,10 50,00/51,00 Ощадбанк 43,70/ 44,30 50,35 / 51,15 11,80 / 12,30 ПУМБ 43,70/ 44,30 50,40 / 51,10 11,00 / 12,40 Укргазбанк 43,70/ 44,30 50,35 / 51,15 11,80 / 12,30 Райффайзен 43,60/ 44,08 50,00 / 51,00

Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, чому формулювання “національна валюта оновила черговий мінімум” є передчасним та що наразі впливає на валютну стабільність.