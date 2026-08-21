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Курс валют на 22-23 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22-23 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 21 серпня.
Курс долара
- 1 долар США – 44,61 грн.
Курс євро
- 1 євро – 52,13 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 12, 06 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар
|44,40/ 44,96
|Євро
|51,75/ 52,51
|Злотий
|11,731/ 12,25
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 22 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|44,20 / 44,80
|51,55/ 52,55
|11,75/ 12,20
|Ощадбанк
|44,30/ 44,90
|51,80/ 52,60
|11,80/ 12,20
|ПУМБ
|44,30/ 44,90
|51,90 / 52,60
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,30/ 44,90
|51,90/ 52,60
|11,80/ 12,20
|Райффайзен
|44,40 / 44,85
|51,60 / 52,48
Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.