Курс валют на 22-23 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 22-23 серпня (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 21 серпня.

Курс долара

1 долар США – 44,61 грн.

Курс євро

1 євро – 52,13 грн.

Курс злотого

1 злотий – 12, 06 грн.

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар 44,40/ 44,96 Євро 51,75/ 52,51 Злотий 11,731/ 12,25

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 22 серпня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 44,20 / 44,80 51,55/ 52,55 11,75/ 12,20 Ощадбанк 44,30/ 44,90 51,80/ 52,60 11,80/ 12,20 ПУМБ 44,30/ 44,90 51,90 / 52,60 11,80/ 12,10 Укргазбанк 44,30/ 44,90 51,90/ 52,60 11,80/ 12,20 Райффайзен 44,40 / 44,85 51,60 / 52,48

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.