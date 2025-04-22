На будівництві Подільського мосту у Києві вкрадено 153 млн грн: кому повідомлено про підозру

СБУ та Бюро економічної безпеки України (БЕБ) виявили, що на будівництві Подільського мосту через річку Дніпро у Києві було розкрадено щонайменше 153 мільйони гривень з бюджету міста.

Про це інформує пресцентр Служби безпеки.

Хід розслідування

СБУ та БЕБ зафіксували нові факти розкрадання коштів з бюджету Києва. За інформацією слідства, фігуранти привласнили не менше 153 млн грн, які були виділені на будівництво Подільського мосту через річку Дніпро.

Розслідуванням встановлено, що до організації цієї схеми причетні чинний та колишній керівники одного з комунальних підприємств, що підпорядковується Київській міській державній адміністрації.

Згідно з матеріалами справи, ще до початку повномасштабного вторгнення учасники схеми навмисно завищили вартість будівельних матеріалів, які використовувалися під час будівництва Подільського мосту. Отриману різницю у ціні вони розподілили між собою.

Зокрема, впродовж 2018–2019 років фігуранти майже у шість разів переплатили за оптові партії сіток, призначених для укріплення опор мостового переходу.

Для реалізації оборудки організатори уклали договір з пов’язаною будівельною компанією у Києві. Згодом підрядники закупили у підконтрольної фірми на Близькому Сході 8 800 одиниць технологічної сітки.

Як з’ясувало слідство, ринкова ціна однієї сітки на той час становила близько 110 доларів, тоді як фігуранти придбали її за завищеною ціною — по 610 доларів за штуку.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та документацію, що містить докази причетності до злочину.

Наразі повідомлено про підозру чинному і колишньому керівникам комунального підприємства, підпорядкованого КМДА, а також їхньому спільнику — ексдиректору підрядної компанії. Їх підозрюють у співучасті в привласненні майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому організованою групою в особливо великих розмірах.

Триває розслідування щодо притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів КМДА.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один із найвідоміших довгобудів столиці. Його будівництво триває вже понад два десятиліття.

Проєкт було включено до генерального плану Києва ще у 1986 році, а фактичні роботи стартували у 1993-му. Відтоді процес просувався з численними паузами, здебільшого через нестачу фінансування. До 2017 року міст був зведений більш ніж наполовину, а загальна сума витрат на той час перевищила 5 мільярдів гривень.

За інформацією прокуратури, через численні коригування кошторису загальна вартість будівництва на жовтень 2021 року зросла до 19,9 мільярда гривень. Згодом, у жовтні 2022-го, Київрада ухвалила рішення про виділення ще 183 мільйонів гривень із міського бюджету на завершення проєкту, що викликало стурбованість у міської прокуратури.

Міст неодноразово опинявся в центрі уваги правоохоронців у зв’язку з підозрами в корупції, розкраданні коштів, несплаті податків та зловживаннями під час реалізації проєкту.

Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. А в червні 2023 року на будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів гривень.

1 грудня 2023 року у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.

Рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро дозволили з 1 грудня 2024 року.