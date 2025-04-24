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"Нафтогаз" закупив ще 100 млн куб. м газу у польської компанії Orlen

Нафтогаз закупив ще 100 млн куб. м LNG у ORLEN
Фото: naftogaz.com

НАК "Нафтогаз України" та польська компанія Orlen, яка є однією з найбільших нафтових корпорацій Центральної та Східної Європи, підписали нову угоду на постачання 100 млн куб. м зрідженого природного газу (LNG).

Про це повідомила пресслужба "Нафтогазу".

Зазначається, що це вже третій контракт у межах партнерства, укладеного навесні цього року. Загальний обсяг законтрактованого газу від компанії Orlen вже становить 300 млн кубометрів.

Як повідомляється, газ постачатиметься зі США, проходитиме регазифікацію на терміналі у Свиноуйсьце (Польща) та транспортуватиметься до України через польську газотранспортну систему.

"Це постачання ще більше зміцнює енергетичне партнерство між нашими компаніями та сприяє забезпеченню надійного ресурсу для українських споживачів. Ми вже готуємося до наступного опалювального сезону, і такі контракти — важлива частина нашої стратегії щодо диверсифікації постачання та гарантування енергетичної стабільності країни", — підкреслив очільник"Нафтогазу" Роман Чумак.

Україна готується до рекордного імпорту газу

Україна готується до рекордного імпорту газу з Європи через нестачу запасів на тлі масованих російських атак на енергетичну інфраструктуру та швидкого виснаження резервів палива.

За оцінкою експертів Україна потребуватиме до 5 мільярдів кубометрів газу в сезон з квітня 2025 по квітень 2026 року. Це значно перевищує максимальні 1 мільярд кубометрів, які імпортувалися в попередні сезони.

Наразі “Нафтогаз” розпочав підготовку до наступної зими, законтрактувавши 1,5 млрд куб. м газу. Загалом до опалювального сезону 2025/2026 компанія планує  імпортувати до 4,5 млрд кубометрів газу.

Автор:
Світлана Манько