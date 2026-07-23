Новий уряд не ставитиме на паузу бронювання військовозобов'язаних у "Дії"

Уряд вирішив не зупиняти процес бронювання військовозобов'язаних від мобілізації на порталі "Дії".

Як пише Delo.ua, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"Бронювання в "Дії" точно ніхто не зупиняє. Зараз дали команду це питання відтермінувати", - сказав співрозмовник видання.

Він додав, що під час ухвалення попереднього рішення не всі позиції та ризики були враховані, тому новому уряду потрібно більше часу на опрацювання цього питання.

Крім того, рішення ухвалював ще попередній склад Кабміну, а Міністерство економіки, яке і має ініціювати рішення, не хоче стикатися з негативом.

Тому, за словами співрозмовника видання, всі ті зміни, про які до цього розповідали в медіа, вже неактуальні.

Раніше повідомлялося, що в Україні можуть тимчасово призупинити можливість бронювання військовозобов'язаних працівників через портал "Дія". Причиною цього є оновлення правил підтвердження критично важливих підприємств.

В Україні змінили правила бронювання працівників підприємств

Уряд зобов'язав усі підприємства, які мають статус критично важливих, повторно підтвердити цей статус за новими критеріями. При цьому вже ухвалені рішення про визнання підприємств критично важливими зберігають свою силу протягом строку, на який вони ухвалені, але не більш як до 1 вересня 2026 року.

Це означає, що до кінця літа підприємства мають повторно пройти процедуру підтвердження критичності за оновленими критеріями. Масового припинення бронювання в один день не передбачається, однак для частини працівників відстрочки можуть завершитися саме з 1 вересня — у разі, якщо роботодавець не встигне підтвердити статус. Якщо підприємство не проходить повторне підтвердження у визначені строки, його статус критично важливого анулюється, що автоматично тягне за собою втрату чинних відстрочок для заброньованих працівників.

Також постановою уряду запроваджено оновлені фінансові критерії для підтвердження критичності. Зокрема, середня заробітна плата працівників за останній календарний місяць має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн до оподаткування.

Для підприємств, що працюють у районах бойових дій, встановлено знижений поріг — 2,5 мінімальної зарплати, або 21 618 грн.

Крім того, працівники, оформлені за сумісництвом, а також ті, хто вже має відстрочку від мобілізації, тепер враховуються у квоті бронювання лише за основним місцем роботи.

Раніше повідомлялося, що в Україні компаніям та організаціям нададуть три місяці на підтвердження статусу критичності в межах оновлених процедур бронювання працівників.