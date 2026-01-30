Обстріли України: де найскладніша ситуація та що з опаленням у містах

Російські війська змінюють тактику обстрілів, зосереджуючись на ударах по логістиці та цивільній інфраструктурі. Попри відсутність атак по енергетичних об’єктах уночі, напередодні зафіксовано ураження в кількох регіонах. Найскладнішою залишається ситуація на півдні, сході та в прикордонних областях.

Про це інформує Delo.ua, з посиланням на повідомлення президента Володимира Зеленського.

Без ударів по енергетиці вночі, але з новими загрозами

Президент провів спеціальну нараду щодо безпекової ситуації в регіонах України та перебігу відновлювальних робіт. Він повідомив, що минулої ночі ударів по енергетичних об’єктах не зафіксовано, проте напередодні вдень ворог завдав ударів по інфраструктурі в кількох областях. За словами президента, наразі російська армія змінила тактику, зосереджуючись на логістичних об’єктах.

Також тривають атаки дронів по населених пунктах. Зокрема, у Харківській області балістичною ракетою було пошкоджено склади цивільного виробництва американської компанії. У Запоріжжі дрони-камікадзе Shahed влучили в один із районів міста. Майже безперервні удари FPV-дронів зафіксовані по Херсону та містах Дніпропетровщини, особливо по Нікополю. Напруженою залишається ситуація в прикордонних районах Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

Президент зазначив, що окрему увагу приділили Донеччині та Черкаській області, де необхідно посилити заходи для забезпечення людей базовими потребами, зокрема в будинках з електроопаленням.

Для столиці додатково залучаються ресурси: станом на ранок без опалення залишалися 378 багатоповерхових будинків. Також обговорювалася ситуація в інших регіонах країни.

Глава держави доручив міністру оборони та командувачу Повітряних сил ЗСУ посилити систему захисту від дронів на південному напрямку між Херсоном і Запоріжжям. Рішення, ухвалені минулого року, наразі реалізовані лише частково. Президент доручив провести перевірку та подати конкретні пропозиції щодо їх виконання.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

