Прифронтові громади закликали не допустити масового залучення трудових мігрантів в Україну

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до Кабінету міністрів та Верховної Ради із закликом не допустити масового залучення трудових мігрантів та зосередити державну політику на підтримці українських громадян, створенні робочих місць і поверненні українців з-за кордону.

Як пише Delo.ua, відповідне звернення підтримали члени правління асоціації із Харківської, Сумської, Чернігівської, Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей.

В асоціації зазначають, що в умовах повномасштабної війни питання трудової міграції виходить за межі економіки та стосується соціальної стабільності, демографічної ситуації та майбутнього держави.

Голова Асоціації прифронтових міст та громад, мер Харкова Ігор Терехов заявив про незгоду із тим, що складну проблему дефіциту кадрів Україні пропонують вирішувати через масовий імпорт дешевої робочої сили.

За його словами, світовий досвід доводить, що такий підхід консервує технологічну відсталість.

"Якщо нам і потрібні іноземці на ринку праці, то це має бути жорстко квотований процес: утримання іноземних студентів, які вже адаптовані в Україні, та точкове залучення виключно висококваліфікованих фахівців під складні інженерні чи технологічні проєкти відбудови", – наголосив він.

В асоціації звертають увагу, що ситуація на ринку праці залишається нерівномірною: в окремих галузях існує дефіцит кадрів, однак у багатьох регіонах тисячі людей не можуть знайти роботу. Найгостріше проблема безробіття стосується внутрішньо переміщених осіб, людей старшого віку та мешканців прифронтових територій.

"Україні потрібна принципово інша трудова політика: масштабні програми перекваліфікації, підтримка фахівців 50+, перші робочі місця для молоді, гарантовані програми зайнятості для ВПО та ветеранів. Передусім роботою мають бути забезпечені громадяни України", – підкреслив Терехов.

Окремо у зверненні порушується питання повернення українців із-за кордону. За оцінками ООН, близько 60% громадян України, які виїхали через війну, не планують повертатися навіть після її завершення.

"У нас є величезний внутрішній резерв. Сотні тисяч ветеранів потребуватимуть повноцінної реінтеграції у цивільне життя. Мільйони українців були змушені виїхати за кордон. Україна не має права подавати своїм громадянам сигнал, що їм уже шукають заміну. Ми повинні створювати економічні умови для повернення українців додому, а не шукати дешеву робочу силу за кордоном", – заявив він.

У зверненні до уряду асоціація закликала посилити контроль за видачею дозволів на працевлаштування іноземців, не допустити надмірного спрощення процедур масового працевлаштування іноземної робочої сили та зосередити державну політику на підтримці українських працівників, ВПО, ветеранів і громадян, які повертаються з-за кордону.

Крім того, асоціація пропонує розробити сучасну державну стратегію зайнятості та перекваліфікації населення.

Також прифронтові громади закликали парламент провести слухання щодо соціальних, економічних і демографічних викликів, пов’язаних із можливим масовим залученням трудових мігрантів, а також законодавчо закріпити принцип пріоритетного працевлаштування громадян України як основу державної політики зайнятості під час війни та повоєнного відновлення.

Що кажуть в уряді та парламенті

На початку травня ЗМІ повідомили, що у нових житлових комплексах Івано-Франківська планують залучати трудових мігрантів з Індії для виконання окремих будівельних робіт.

Пізніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що мігранти з інших країн не можуть стати альтернативою для покриття дефіциту робочої сили в Україні. На його думку, залучення працівників із країн іншого культурного середовища не вирішить проблем України, а може створити нові соціальні та безпекові ризики.

Своєю чергою міністр економіки Олексій Соболев заявив, що залучення трудових мігрантів наразі не є пріоритетом для України. Основну ставку уряд робить на повернення українців з-за кордону та залучення до роботи тих, хто вже перебуває в країні.