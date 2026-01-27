Росія завдала удару по енергетичній інфраструктурі: знеструмлені споживачі чотирьох областей

27 січня внаслідок чергових нічних атак російської армії на енергетичну інфраструктуру знеструмлені споживачі на Харківщині, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Як інформує Delo.ua, про це повідомив заступник міністра енергетики України Артем Некрасов під час брифінгу щодо ситуації в енергосистемі.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи тривають у всіх регіонах, де це дозволяє безпекова ситуація.

Через несприятливі погодні умови без електропостачання залишаються понад 500 населених пунктів у Вінницькій, Хмельницькій, Миколаївській, Тернопільській, Кіровоградській, Чернігівській, Чернівецькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Ремонтні бригади обленерго працюють у цілодобовому режимі.

Графіки відключень

Некрасов зауважив, що у Києві та Київській області зберігається значний дефіцит електроенергії, тому ситуація залишається складною, діють екстрені відключення. Заступник міністра підкреслив, що повернення до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також по всій країні діють графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів, а також обмеження потужності для промисловості та бізнесу. У кількох регіонах додатково застосовуються аварійні відключення.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Некрасов підкреслив, що головною причиною вимушених обмежень є наслідки обстрілів електростанцій та підстанцій системи передачі й розподілу електроенергії.

Крім того, довгостроково знеструмленими залишаються споживачі у прифронтових та прикордонних регіонах, де відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Надзвичайний стан в енергетиці

14 січня президент Володимир Зеленський оголосив запровадження надзвичайного стану в енергетиці. У Києві створили штаб щодо координації ситуації, який діятиме постійно. Керівником робіт із підтримки людей і громад у таких умовах, а також вирішення практичних питань президент визначив першого віцепремʼєр-міністра – міністра енергетики Дениса Шмигаля.

Президент доручив урядовцям максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки. Кабмін повинен забезпечити на час саме такої ситуації максимальну дерегуляцію всіх процесів із підключення резервного енергетичного обладнання до мереж.

Що означатиме надзвичайний стан в енергетиці, читайте в матеріалі Delo.ua.