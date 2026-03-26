У Львові відбувся форум партнерства України та країн Півночі: які потреби прифронтових громад

Асоціація прифронтових міст та громад взяла участь у Nordic-Ukrainian Partnership Forum, який відбувся у Львові. У заході взяли участь представники органів місцевого самоврядування України, а також делегації зі Швеції, Норвегії та Фінляндії.

Про це пише Delo.ua з посиланням на повідомлення асоціації.

Міський голова Харкова Ігор Терехов, який є очільником асоціації, представив позицію прифронтових громад щодо питань безпеки та відновлення. Він зазначив, що громади, розташовані поблизу зони бойових дій, працюють в умовах постійних ризиків, а управлінські рішення безпосередньо впливають на безпеку мешканців.

"Ми живемо під постійними обстрілами, але водночас забезпечуємо роботу транспорту, лікарень, шкіл, комунальних служб. Наше завдання – зробити так, щоб життя в містах не зупинялося", – сказав Терехов.

Він наголосив, що ключовим пріоритетом для таких громад є забезпечення безпеки населення. "Сильне суспільство – це те, яке здатне подбати про своїх людей у будь-яких умовах", – процитував Терехов колишнього прем’єр-міністра Швеції Таге Ерландера.

За словами міського голови, Харків акумулює досвід прифронтових громад щодо функціонування в умовах війни. У місті проживає близько 1,3 млн осіб, з яких понад 213 тис. – внутрішньо переміщені особи. Терехов додав, що ВПО потребують повної підтримки – від житла і медицини до освіти для дітей.

Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Окремо він зазначив, що потреби прифронтових територій виходять за межі фінансової допомоги. "Нам потрібні не просто ресурси. Нам потрібна нова система мислення і партнерство. Передусім – програми навчання для міст і передача досвіду від країн, які вже проходили відновлення після великих воєн", – підкреслив він.

Серед напрямів потенційної співпраці він назвав розвиток енергетичної безпеки, децентралізацію, створення підземної критичної інфраструктури, впровадження технологій, а також розвиток оборонного виробництва та ІТ-сектору.

Форум став майданчиком для обговорення питань відновлення, безпеки та довгострокового партнерства між українськими громадами та країнами Північної Європи. У межах заходу Ігор Терехов провів робочі зустрічі з представниками міжнародних організацій.

До участі в форумі також долучилися представники керівництва громад із Полтави, Сум, Павлограда, а також інших регіонів України.

Нагадаємо, Асоціація прифронтових міст та громад об’єднує понад 300 громад, які розташовані поблизу лінії фронту або перебувають у зоні підвищеної безпекової загрози. Її створили 18 вересня 2025 року. Організація представляє інтереси цих територій на національному та міжнародному рівнях і працює над новими моделями стійкості та розвитку в умовах війни.

На початку березня посли країн Північної Європи та Балтії (NB8) вперше здійснили спільний візит до Харкова. Під час поїздки дипломати обговорили з представниками Асоціації прифронтових міст та громад перспективи співпраці у сферах енергетичної стійкості, медицини, освіти, економічного відновлення та розвитку людського капіталу.