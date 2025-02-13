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Вже 80 підприємств отримали статус авторизованого економічного оператора

АЕО, митні процедури, митна служба
Частка зовнішньої торгівлі підприємств зі статусом АЕО за підсумками 2024 року перевищила 5%

В Україні налічується вже 80 підприємств, які отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО), що надає компаніям значні спрощення в митних процедурах та визнає їхню надійність.

Про це повідомила Державна митна служба.

За минулий рік статус АЕО отримали 56 підприємств (на кінець 2023 року їх було лише 21), а у 2024 році авторизацію вже пройшли ще три компанії. Частка зовнішньої торгівлі підприємств зі статусом АЕО за підсумками 2024 року перевищила 5% від загального обсягу імпорту та експорту, що значно більше порівняно з 1% у 2023 році.

У 2024 році до Держмитслужби надійшло 80 заяв на отримання статусу АЕО, проте 23 підприємства отримали відмову.

Основними причинами стали неповне або некоректне заповнення анкети самооцінки, неподання необхідних документів, а також відсутність підпису керівника або уповноваженої особи.

Щоб допомогти компаніям правильно підготувати документи, Державна митна служба публікує методологічні матеріали на своєму офіційному сайті.

Бізнес закликають уважно ознайомлюватися з умовами участі в програмі АЕО, щоб уникнути помилок при подачі заявок та отримати всі переваги авторизації.

Кількість АЕО подвоїлася за рахунок "Нова пошта Глобал" і "Стальканат"

Минулого року компанії "Нова Пошта Глобал" та "Стальканат" отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО) в Україні. Завдяки цьому вони зможуть користуватися перевагами та спрощеннями під час митного оформлення.

Компанії стали третьою та четвертою в країні, які отримали пільги на митниці. До цього авторизацію АЕО отримували ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна" у березні 2021 року та ТОВ "Епіцентр К" 29 червня 2023 року. 

Нагадаємо, що АЕО – це особливий статус, що засвідчує високий ступінь довіри до суб’єкта господарювання. Такий статус надає митні спрощення та переваги у міжнародній торгівлі, за рахунок чого також можна компенсувати і ряд складнощів на кордоні, викликаних зовнішніми обставинами. Програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. Запровадження Україною програми АЕО передбачено Угодою про асоціацію з ЄС. 

Автор:
Тетяна Гойденко