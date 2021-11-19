ГБР расследует утечку документов о спецоперации по "вагнеровцам"

Государственное бюро расследований сообщает, что его Главное следственное управление проверяет источники утечки документов о деятельности спецслужб.

Как отмечается в сообщении ведомства, производство открыто в связи с публикацией 18 ноября расследовательской журналистской группой Bellingcat данных о планировании и выполнении Главным управлением разведки Министерства обороны и Службой безопасности Украины мероприятий, связанных с организацией задержания на территории Украины членов так называемой группы Вагнера — неофициального вооруженного формирования, бойцы которого принимали участие в различных вооруженных конфликтах последних лет, включая войну на Донбассе.

"В рамках открытого уголовного производства будет проведена проверка подлинности этих документов, а также установлены военнослужащие, которые имели доступ к этим документам и могут быть причастны к их утечке", — заявили в ГБР.

Дело открыто по части 1 статьи 328 Уголовного кодекса (разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны в связи с исполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа).

Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

Напомним, что 29 июля 2020 года группа "вагнеровцев" была задержана в Беларуси. Офис генерального прокурора Украины направил тогда белорусской стороне запрос об аресте тех из них, кто, по данным Украины, воевал на Донбассе. Изначально власти Беларуси в лице Александра Лукашенко обещали передать задержанных Украине, если будут предоставлены доказательства их вины, однако уже в августе всех их выдали России.

Часть украинского политикума, однако, стала распространять версию событий, согласно которой изначально задержать "вагнеровцев" собиралась Украина, принудительно посадив на своей территории самолет с ними, однако данная спецоперация была сорвана из-за "слива" информации о ней из Офиса президента Украины. В самом офисе это долгое время отрицали - в том числе в лице его руководителя Андрея Ермака, которого политические оппоненты и заподозрили в передаче такой информации.

В июне 2021 года президент Владимир Зеленский заявил, что операция по задержанию действительно планировалась, однако инициатива ее проведения исходила "не из Украины", а Украину "максимально втягивали в этот вопрос".

Фильм о якобы готовившейся операции Bellingcat обещала выпустить еще 15 апреля, однако отложила это. В начале сентября руководитель группы Христо Грозев заявил, что фильм до сих пор готовится, причем в двух вариантах. Однако, по его словам, в Bellingcat "узнали, что фильм на эту же тему готовит CNN, и решили пропустить их вперед". 18 ноября результаты расследования Bellingcat все же были опубликованы в виде большой статьи на сайте издания The Insider.