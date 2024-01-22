Кабмін пропонує РНБО заборонити транспортне сполучення з РФ: які саме санкції плануються

Кабінет міністрів виніс на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозицію застосувати секторальні санкції до транспортного сектору Російської Федерації терміном на 50 років.

Про це йдеться у розпорядженні уряду від 19 січня.

Так, згідно закону України “Про санкції” уряд пропонує схвалити та внести у десятиденний строк на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування строком на 50 років таких секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що відповідають принципам їх застосування, встановленим законом України “Про санкції”, до транспортного сектору Російської Федерації.

Дані пропозиції включають в себе наступні обмеження:

Заборона прямого повітряного сполучення з Україною. Пропонується запровадити заборону на виконання будь-яких прямих або транзитних польотів через повітряний простір України для літаків, які належать або експлуатуються резидентами Російської Федерації, державними компаніями Росії, компаніями, зареєстрованими або створеними відповідно до законодавства Російської Федерації, а також компаніями, кінцевими бенефіціарами яких є резиденти Росії.

Заборона в’їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів з причепами та напівпричепами або без них), зареєстрованих на території Російської Федерації.

Заборона в’їзду в Україну будь-яких видів залізничного транспорту. Кабмін пропонує встановити заборону на в’їзду до України будь-яких видів залізничного рухомого складу, включаючи вагони, локомотиви та моторейковий транспорт, які належать особам, що асоціюються із державою-агресором. Також ця заборона стосуватиметься і залізничного рухомого складу, що зареєстрований або взятий на облік залізницями РФ.

Заборона на плавання у внутрішніх водах. Згідно з розпорядженням, пропонується ввести заборону на перебування у внутрішніх водах України та заходження в морські порти країни для наступних категорій суден, що:

плавають під прапором Російської Федерації;

відвідували порти, розташовані на тимчасово окупованих територіях України;

перебувають під наглядом федеральних автономних установ “Російський морський регістр судноплавства” (Russian Maritime Register of Shipping) та “Російський річковий регістр” (Russian River Register);

судновласниками яких є громадяни РФ чи компанії зареєстровані в РФ, а також особи, до яких вже було застосовано санкції.

Невизнання кваліфікаційних документів. У розпорядженні Кабміну пропонується не визнавати кваліфікаційні документи, медичці свідоцтва та інші документи моряків, що видані Росією на тимчасово окупованих територіях України.

Також російським морякам має бути заборонено працювати на суднах, які ходять під прапором України а також мають документи, передбачені Міжнародною конвенцією про підготовку і дипломування моряків, що видані на тимчасово окупованих територіях України (за винятком осіб, які перебувають на території України на законних підставах).

Додамо, що запровадження секторальних санкцій на відміну від персональних, вимагає подальшого рішення РНБО, відповідного указу президента про набрання чинності і схвалення від Верховної Ради.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала проєкт постанови щодо затвердження рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо санкцій проти оборонно-промислової сфери РФ та Білорусі. Згідно з рішенням РНБО від 20 листопада, Україна застосовує секторальні обмеження проти Росії та Білорусі в оборонно-промисловій сфері. Санкції триватимуть 50 років.