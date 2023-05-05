Кабмін схвалив законопроект про зниження граничного призовного віку

Кабінет міністрів запропонує найближчим часом Верховній Раді зменшити граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, відповідний законопроект Кабмін схвалив на засіданні 5 травня.

Документ передбачає внесення змін до статей 15, 18, 18-1 та 37 закону про військовий обовʼязок і військову службу. Саме ці статті містять вказання 27 років як граничного віку призовників. Чи передбачає законопроект інші зміни, не повідомляється. Наразі його текст невідомий.

Нагадаємо, що з ініціативою щодо зниження граничного призовного віку напередодні виступило Міністерство оборони. Зазначалося, що відповідні зміни до законодавства напрацьовані на звернення Збройних сил України.

На думку військових, під час дії правового режиму воєнного стану відсутня потреба в перебуванні громадян на військовому обліку призовників аж до 27 років.

Зокрема, зазначалося, що необхідність щорічного медогляду в центрах комплектування призводить до додаткових витрат, навантаження на медпрацівників та збільшення черг для проходження ВЛК, хоча призов на строкову службу під час воєнного стану все рівно не здійснюється.

Крім того, військові нарікають, що тривале перебування на військовому обліку призовників під час воєнного стану призводить до того, що багато придатних до служби громадян, які не мають статусу військовозобов’язаних, не можуть бути залучені за призовом під час мобілізації.