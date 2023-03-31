КСУ перевірить конституційність угоди про розміщення Чорноморського флоту РФ в Україні

До Суду надійшло звернення від 49 депутатів, щодо встановлення відповідності Конституції України Угоди між Україною та Російською Федерацією підписаноу 2010 року, щодо перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території нашої держави.

Нардепи наголошують, що цей документ суперечив принципам забезпечення нацбезпеки і не відповідає частині сьомій статті 17 (на території України не допускається розташування іноземних військових баз) Основного Закону України, повідомляють у КСУ.

Крім того, народні депутати України зазначають нормативно-правовова база для вчинення міжнародної угоди такого змісту є відсутньою, тому є підстави для визнання Угоди неконституційною.

Ця угода №2153-VI „Про ратифікацію Угоди між Україною та Російською Федерацією з перебування флоту Російської Федерації на території України“ (відома також як "Харківська угода") продовжили на 25 років перебування Чорноморського флоту РФ на території України замість підготовки до його виведення з країни та штучно створила передумови для збільшення чисельності російських військ на території України, їхнього переоснащення та модернізації.

Це дозволило Росії мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році, а у лютому 2022-го — для повномасштабного вторгнення.

Нагадаємо, в ДБР завершили розслідування по Януковичу і Азарову щодо "Харківських угод" і визнали їх державною зрадою. Там встановили, що деякі колишні високопосадовці сприяли військовим планам держави-агресора.