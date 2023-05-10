Кулеба розповів про проміжні підсумки конкурсу на посади послів: вже знайшли майже 30 дуже сильних кандидатів

Міністерство закордонних справ за два місяці отримало понад 1 тисячу заявок у рамках відкритого конкурсу на посади послів. З них майже 30 дуже сильних кандидатів вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Загалом інтерес виявився шаленим. За цей час ми отримали та опрацювали 1038 (!) звернень. 75 чинних та колишніх дипломатів. 126 науковців і викладачів. 387 підприємців і представників ділових кіл. 56 держслужбовців і працівників державних підприємств. 77 кандидатів з сектору безпеки та оборони. 38 представників громадянського суспільства. 44 правники. Медійники, студенти, медики, місцеві депутати та багато інших категорій", - зазначив він.

За його словами, заявки подавали навіть українці, які працюють на керівних посадах у відомих західних компаніях, але готові їхати послами України в Африку. Також заявку подав навіть іноземний громадянин українського походження.

Кулеба зазначив, що посада посла вимагає високої кваліфікації, тому природно, що чимало звернень відсіяли одразу.

"Ми знайшли майже тридцять дуже сильних кандидатів на посади послів. Зараз вони вже проходять тести та отримують запрошення на співбесіди від HR-служби МЗС. На тих, хто пройде цей етап, чекає безпекова перевірка і співбесіда зі мною. Після цього я сформую фінальний список кандидатів та запропоную президенту розглянути ці кандидатури", - повідомив глава МЗС.

Також він додав, що близько сотні мотивованих і сильних кандидатів явно не дотягують до посади посла, але цілком можуть працювати на інших дипломатичних посадах. МЗС запропонує їм на рівних умовах з іншими потенційними кандидатами взяти участь у відкритих конкурсах міністерства на посади за кордоном або в доборі на посади в Києві.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ у квітні через кадровий голод вдалося до відкритого конкурсу на посади послів.

Як зазначав глава МЗС Дмитро Кулеба, кандидатура має відповідати спеціальним вимогам до громадян України, які претендують на вступ на дипломатичну службу. Це наявність вищої освіти із ступенем не нижче магістра; володіння відповідним рівнем професійної компетентності; володіння іноземними мовами, крім державної мови країни-агресора.

Також вимогами є стан здоров’я, який дозволяє перебувати у довготерміновому відрядженні, та відсутність обставин, що можуть перешкоджати виконанню посадових обов’язків під час роботи в системі органів дипслужби (відсутність потенційного конфлікту інтересів кандидата на посаду посла, або обставин, що можуть викликати відмову іноземної країни в акредитації в якості посла).