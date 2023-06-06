Підрив Каховської ГЕС розглянули на Ставці: Зеленський оголосив про "максимальну готовність" військ

Питання підриву Каховської гідроелектростанції на Дніпрі було розглянуте на засіданні Ставки верховного головнокомандувача 6 червня. Про це коротко повідомив у Telegram-каналі президент Володимир Зеленский.

"Ставка. Доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС. Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки", - заявив він.

Водночас глава держави підкреслив, що підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території. Крім того, за його словами, він заслухав і військове командування.

"Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна", - підсумував Зеленський.

Раніше президент уточнив, що підірвати ГЕС ззовні, тобто обстрілами, Україна не змогла б, і підрив здійснили самі росіяни, які повністю контролювали станцію і замінували її.

Нагадаємо, що раніше у вівторок командувач Об’єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв також заявив, що командування завчасно повністю враховувало наслідки від можливого підриву дамби ГЕС, і відповідно воно "не має зашкодити наступу на тих напрямках, де може бути розлив води".