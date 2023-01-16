РФ вербує до армії іноземців в обмін на автоматичне громадянство - Генштаб ЗСУ

В Росії вербують до армії іноземців, які претендують на отримання російського громадянства, із отриманням такого громадянства автоматично, заявляють в Генеральному штабі Збройних сил України.

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"На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства РФ, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії", - йдеться в його вечірньому зведенні.

Також там заявляють, що у Москві здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих Україні збройних сил через переказ коштів в розмірі від 10 мільйонів рублів.

"Разом з тим, на полігоні "Кадамовський" Ростовської області з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні, очікується прибуття підрозділів з мобілізованими", - повідомили також у Генштабі.

За його даними, в першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнер" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні.

Нагадаємо також, що наприкінці грудня Луганська обладміністрація повідомляла, що в окупованому регіоні російські загарбники почали процес примусового отримання дітьми російського громадянства.