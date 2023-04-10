Росія досі продовжує примусову паспортизацію в Україні – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, в місті Токмак російська окупаційна так звана "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук", - йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає, що окупаційна влада обіцяє, що начебто буде повертати власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтво про народження.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що на окупованій території Херсонської області росіяни погрожують місцевим жителям арештами через їхню відмову отримувати паспорти Російської Федерації.