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Росія досі продовжує примусову паспортизацію в Україні – Генштаб ЗСУ

паспорт росії
Фото: Pixabay

Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Зокрема, в місті Токмак російська окупаційна так звана "влада" повідомила, що для отримання російського паспорта потрібно подати паспорт громадянина України, свідоцтво про народження та зробити відбитки пальців рук", - йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначає, що окупаційна влада обіцяє, що начебто буде повертати власникам оригінал паспорта громадянина України та свідоцтво про народження.

Нагадаємо, раніше в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що на окупованій території Херсонської області росіяни погрожують місцевим жителям арештами через їхню відмову отримувати паспорти Російської Федерації.

Автор:
Михайло Шилін