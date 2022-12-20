"Слуга" Янченко вийшла з партії після публічного виступу проти Олени Шуляк: подробиці скандалу

Народна депутатка від "Слуги Народу" та заступниця голови однойменної фракції Галина Янченко написала заяву про вихід з партії. Рішення вона пояснила негідною поведінкою голови партії Олени Шуляк.

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Про це Янченко написала у Facebook.

Йдеться про відео, на якому Олена Шуляк прийшла до шпиталю з'ясовувати стосунки із пораненим бійцем 112-ї бригади тероборони .

Військовий та член партії "Народовладдя" Олег Симороз, який втратив дві ноги на Донбасі та перебуває у Київському військовому шпиталі, розповів, що Олена Шуляк "увірвалася до нього, щоб з’ясовувати стосунки".

Останній напередодні розкритикував ухвалений Верховною Радою закон №5565 про містобудування, який, на думку військового, відкриває шлях до безконтрольної забудови міст.

Після цього Галина Янченко вирішила публічно виступити проти Шуляка.

"Все має межі. Вчинок Олени Шуляк щодо пораненого бійця — це дніщє. Прийти до захисника в госпіталь, не щоб провідати, не щоб підтримати, а щоб з'ясовувати стосунки щодо її корупційного законопроєкту № 5565 — це плювок в обличчя всім нашим воїнам, всім волонтерам, всім, хто ризикує своїм життям на передовій заради перемоги нашої країни", — написала Янченко.

Депутатка заявила, що це був "далеко не перший негідний вчинок" Шуляк та звинуватила її в оббріхуванні волонтерів, шантажі депутатів та зневажанні колег.

"Перебувати в одній партії з Шуляк - це толерувати таку огидну поведінку. Написала заяву про вихід з партії "Слуга народу"", — пише Янченко.

Зазначимо, що Янченко пройшла до Верховної Ради за списком партії "Слуга народу". І якби вона вийшла не лише з партії, а й з фракції, то втратила б мандат. Оскільки вона вийшла лише з партії, то наразі залишається у парламенті.

Сама Олена Шуляк поки що публічно не відреагувала на цей інцидент.

Раніше депутат Верховної Ради Юлія Яцик заявила про вихід з партії "Слуга народу" через незгоду з ситуацією в партійному осередку в Запорізькій області.