США спрямують ще $205 мільйонів на гуманітарну допомогу українцям

США нададуть додаткову гуманітарну допомогу для українців на суму 205 мільйонів доларів у рамках підтримки постраждалих від російської військової агресії. Про це йдеться у повідомленні Державного департаменту США. При цьому там дають зрозуміти, що кошти будуть спрямовані на допомогу, зокрема, українцям, які опинилися за кордоном.

Йдеться, зокрема, про продукти харчування, питну воду, послуги захисту, освіту, забезпечення засобів до існування, юридичну допомогу, забезпечення доступним житлом, охорону здоров'я та багато іншого, що реалізується через міжнародних та неурядових партнерів США в регіоні.

"Ці кошти також допомагають жертвам конфлікту підтримувати зв'язок із членами сім'ї, з якими вони були розлучені, і, коли це можливо, допомагають возз'єднанню сім'ї", - додають у Держдепі.

Як наголошують в американському зовнішньополітичному відомстві, з початку російського вторгнення країну залишили понад 6 мільйонів біженців, а понад 5 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині України.

"Атаки Росії на території України торкнулися ще мільйонів українців. Наше фінансування, завдяки якому загальна гуманітарна допомога, надана Україні у 2023 фінансовому році, перевищила 605 мільйонів доларів, забезпечує додаткову підтримку гуманітарним організаціям, які реагують на кризу, та доповнює щедрість країн, які приймають та підтримують біженців", - зазначається у повідомленні.

За даними відомства, з лютого 2022 року США надали українському народу гуманітарну допомогу на суму вже понад 2,1 мільярда доларів як усередині України, так і в інших країнах регіону.

Зазначимо при цьому, що нещодавно в Швейцарії нижня палата парламенту заблокувала план підтримки України більш ніж на 5 мільярдів євро. Кошти пропонувалося направити на гуманітарну допомогу, цивільний захист, розмінування, а також на підтримку миру.