Україні за підсумками конференції у Копенгагені пообіцяли військову допомогу ще на €1,5 млрд

Міністри оборони 26 країн узгодили за підсумками конференції, що відбулася 11 серпня у столиці Данії Копенгагені, виділення 1,5 мільярда євро на допомогу Україні для зміцнення її військового потенціалу у війні з Росією. Про це повідомляє Міністерство оборони Данії.

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Учасники також ухвалили спільну декларацію, в якій найрішучішим чином засудили жорстокість Росії та невибіркові вбивства мирних жителів України, погодившись із важливістю постійної військової допомоги Україні у її боротьбі за безпеку та свободу.

Представники країн-союзниць обговорили конкретні проекти та способи сприяння постійному довгостроковому фінансуванню, збільшенню виробництва озброєнь, у тому числі артилерії та боєприпасів, розвитку та зміцненню підготовки української армії, а також оптимальному сприянню зусиллям України з розмінування.

"Вони домовилися продовжувати та збільшувати фінансування військової допомоги Україні в цих чотирьох пріоритетних сферах на основі національних рішень та процедур. Вони домовилися знову зустрітися віртуально у вересні, щоб забезпечити подальший прогрес", - сказано в заяві.

Учасники також наголосили на важливості зусиль, зроблених очолюваною США Контактною групою з оборони України та Міжнародним координаційним центром донорів, та зобов'язалися продовжувати співпрацю у цих рамках та активізувати координацію підтримки з Європейським союзом та на двосторонньому рівні.

Нагадаємо також, що днями президент США Джозеф Байден схвалив додатковий пакет допомоги на суму до 1 мільярда доларів для задоволення критично важливих потреб України у сфері безпеки та оборони.