Установа ООН розробить програму допомоги для українських лісів: що включатиме

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) працює над розробкою програми, яка сприятиме залученню коштів для відновлення українського лісівництва. Про це повідомила пресслужба Мінприроди.

Зазначається, що програма допомоги корелюватиметься з державною стратегією управління лісами України до 2035 року й включатиме питання:

відновлення об’єктів, які були пошкоджені внаслідок агресії РФ;

допомоги в оцінці збитків та втрат внаслідок війни;

сприяння розробці плану дій з реалізації державної стратегії розвитку лісового господарства;

удосконалення електронного обліку деревини та удосконалення лісовпорядкування;

адаптації українського законодавства до законодавства ЄС у галузі лісового господарства;

мультифункціонального використання лісів та відображення його у матеріалах лісовпорядкування тощо.

Нагадаємо, що за даними Мінприроди, збитки українському довкіллю внаслідок повномасштабної агресії РФ складають щонайменше 51 млрд доларів. Зокрема, очільник відомства Руслан Стрілець зазначав, що через війну постражадали третина українських лісів.