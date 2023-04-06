ВАКС виправдав ексголову Рахункової палати Магуту в справі про махінацію з житлом

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 6 квітня визнала колишнього голову Рахункової палати Романа Магуту (2012-2018), колишнього головного контролера Рахункової палати та її племінника невинуватими у заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Як вказується в повідомленні суду, вказаних осіб, яким інкримінували частину 5 статті 191 Кримінального кодексу, було виправдано у зв‘язку з відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку упродовж 30 днів з дня його проголошення. Тим часом Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже повідомила, що оскаржить його.

"Прокурори не погоджуються з таким рішенням суду і будуть відстоювати свою позицію у суді апеляційної інстанції", - заявили у відомстві, наполягаючи, що у справі було зібрано достатньо доказів винуватості фігурантів.

Нагадаємо, що цю справу було передано до суду ще шість років тому - 10 березня 2017 року. Підозру ж Магута отримав ще в листопаді 2016 року. За версією слідства Національного антикорупційного бюро, він посприяв заволодінню своєю підлеглою двокімнатною службовою квартирою вартістю понад 1,391 мільйона гривень.

Зазначалося, що Магута, діючи в інтересах головного контролера – директора департаменту з питань агропромислового комплексу, охорони навколишнього середовища та надзвичайних ситуацій Рахункової палати, через підготовку та підписання низки службових документів вчинив умисні дії, результатом яких стало протиправне відчудження цього житла.

Так, наприкінці 2013 року на підставі клопотань голови Рахункової палати про вирішення питання забезпечення службовим житлом працівників установи до плану бюджетних асигнувань було внесено зміни про збільшення витрат на капітальне будівництво та придбання житла в сумі 7,025 мільйона гривень.

У грудні 2013 року Рахунковою палатою в межах цих витрат придбано зазначену квартиру, яку в березні 2014 року було надано головному контролеру Рахункової палати в якості службове житла.

За даними слідства, на відміну від інших працівників, потреби в службовому житлі ця особа не мала. У серпні ж 2014 року нерухомість на підставі листа голови палати була виключена з числа службових, в лютому 2015 року - приватизована племінником головного контролера (йому інкримінували пособництво в заволодінні майном), а за кілька днів після того - подарована їй самій.