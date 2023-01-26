Зеленський заявив, що не зацікавлений у зустрічі з Путіним і не хоче воювати на території РФ

Президент України Володимир Зеленський не зацікавлений у зустрічі з лідером країни-агресора РФ Володимиром Путіним для мирних переговорів і заявив, що він для нього — "ніхто".

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Про це Зеленський сказав в інтерв'ю британському телеканалу Sky News

Гарант заявив, що "не розуміє, хто приймає рішення в Росії" і що Москва, яка просить миру, бреше, атакуючи Україну ракетами.

Зеленський також відповів на припущення про наступ Росії в Україні найближчими тижнями та нагадав, що він відчував, коли зрозумів, що вторгнення починається минулого року.

На запитання, чи допоможе зустріч з Путіним вирішити війну, Зеленський сказав: "Мені це нецікаво. Нецікаво зустрічатися, нецікаво говорити… Я справді не розумію, хто приймає рішення в Росії."

Президент сказав, що люди є його пріоритетом номер один.

"Я не хочу воювати на території Росії. Я просто хочу, щоб вони якнайшвидше припинили війну і якомога швидше покинули нашу країну. Я вам точно можу сказати, якщо вони покинуть нашу територію, війна припиниться. Ось і все", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що після повномасштабного вторгнення для нього "Путін ніхто".

Президент України наголосив, що останніми днями були більш потужні атаки та наступи – і що для українських сил вкрай важливо мати оборонну силу.

Він додав: "Все залежить від того, наскільки ми зможемо їх стримати... На сході вони рухаються вперед і втрачають багато людей. Це просто надзвичайна кількість. Їх це не хвилює. Я маю на увазі, що вони не рахують втрати. Це факт".

За словами Зеленського, точних цифр втрат окупантів немає. Але з російської сторони втрат набагато більше, ніж у ЗСУ.

Раніше Зеленський допускав можливість того, що лідер країни-агресора РФ Володимир Путін вже помер, а замість нього у публічному просторі з’являються двійники.