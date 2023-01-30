Зеленський зустрівся з прем'єром Данії в ході свого візиту до Миколаєва

Президент Володимир Зеленський в прифронтовому Миколаєві зустрівся з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Про це Зеленський повідомив на своєму телеграм-каналі.

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"Разом із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен відвідав поранених українських захисників в одному зі шпиталів Миколаєва. Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання!", - написав Зеленський.

Також повідомляється, що в ході свого візиту Президент обговорив з керівництвом регіону оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних і дронових атак Росії. Також на нараді розглянув стан енергетичної інфраструктури регіону, засоби її захисту й темпи відновлення.

Крім цього Зеленський і керівництво Миколаївщини обговорили відбудову закладів освіти області, довгострокове відновлення економіки регіону й створення нових робочих місць.

Нагадаємо, Уряд Данії вирішив передати Україні всі 19 155-міліметрових самохідних артилерійських установок Caesar французького виробництва, які вона має. Крім цього за даними ЗМІ Данія може передати Україні танки Leopard 2.