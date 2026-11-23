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Ціни на вторинці в Україні у листопаді 2026 (інфографіка)
Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на листопад 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій — у цьому матеріалі.
- Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
- Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні
Станом на листопад 2026 року вторинний ринок України зберігає динаміку помірного зростання в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:
- Івано-Франківськ — 25%;
- Тернопіль та Вінниця — 23%;
- Хмельницький — 18%;
- Кропивницький — 17%;
- Чернівці — 16%;
- Житомир — 15%;
- Черкаси — 14%;
- Одеса — 12%.
Середня ціна квартир на вторинці по містах України
Медіанна ціна по однокімнатних квартирах в Україні
Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:
- Львів — 75 000 $;
- Ужгород — 65 500 $;
- Київ — 66 800 $;
- Луцьк — 57 900 $;
- Чернівці — 62 500 $;
- Вінниця — 56 700 $;
- Рівне — 58 000 $;
- Житомир — 53 000 $;
- Тернопіль — 52 800 $;
- Одеса — 50 600 $;
- Черкаси — 50 100 $;
- Івано-Франківськ — 50 000 $.
Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у листопаді 2026 відносяться:
- Хмельницький — 43 500 $;
- Полтава — 41 000 $;
- Дніпро — 35 000 $;
- Чернігів — 34 000 $;
- Кропивницький — 35 000 $.
Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 24 000 $
- Суми — 23 500 $;
- Миколаїв — 22 000 $;
- Запоріжжя — 16 000 $.
Медіанна ціна по двокімнатних квартирах в Україні
Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:
- Львів — 107 000 $;
- Ужгород — 105 000 $;
- Київ — 97 000 $;
- Чернівці — 87 500 $;
- Вінниця — 82 000 $;
- Тернопіль — 79 200 $;
- Одеса — 72 000 $;
- Рівне — 71 500 $;
- Луцьк — 71 300 $;
- Івано-Франківськ — 70 000 $.
Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:
- Житомир — 67 000 $;
- Хмельницький — 60 000 $;
- Полтава — 56 000 $;
- Кропивницький — 50 500 $;
- Чернігів — 48 000 $;
- Дніпро — 45 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Харків — 38 700 $;
- Суми — 33 900 $;
- Миколаїв — 32 500 $;
- Запоріжжя — 24 500 $;
- Херсон — 22 000 $.
Медіанна ціна по трикімнатних квартирах в Україні
Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 149 000 $;
- Львів — 140 000 $;
- Ужгород — 125 000 $;
- Чернівці — 110 000 $;
- Вінниця — 97 000 $;
- Тернопіль — 89 500 $;
- Івано-Франківськ — 86 900 $;
- Одеса — 85 000 $;
- Черкаси — 83 000 $;
- Луцьк — 82 000 $;
- Рівне — 78 000 $;
- Житомир — 75 000 $;
- Хмельницький — 70 000 $.
Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:
- Полтава та Кропивницький — по 65 000 $;
- Дніпро та Чернігів — по 60 000 $;
- Харків — 51 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Миколаїв — 42 000 $;
- Суми — 40 000 $;
- Запоріжжя — 33 000 $.
Медіанна ціна по чотирикімнатних квартирах в Україні
Найдорожчий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:
- Київ — 382 000 $;
- Львів — 215 000 $;
- Чернівці — 172 000 $;
- Ужгород — 135 000 $;
- Вінниця — 130 000 $;
- Одеса — 125 000 $;
- Дніпро — 124 000 $;
- Івано-Франківськ — 110 000 $;
- Тернопіль — 108 000 $;
- Полтава — 102 000 $;
- Хмельницький — 91 500 $;
- Харків — 83 000 $.
Середній ціновий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:
- Миколаїв — 67 700 $;
- Чернігів — 58 000 $.
Найдоступніші пропозиції на ринку чотирикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:
- Запоріжжя — 50 500 $;
- Суми — 48 500 $.
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