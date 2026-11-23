Редакція Dilo проаналізувала дані найбільш авторитетних джерел з нерухомості, зокрема ЛУН Статистика, щоб з'ясувати ситуацію на вторинному ринку нерухомості України станом на листопад 2026 року. Детальний огляд цін на вторинне житло у листопаді 2026 року з інфографікою ключових тенденцій — у цьому матеріалі.

Середні ціни на квартири на вторинному ринку по Україні

Станом на листопад 2026 року вторинний ринок України зберігає динаміку помірного зростання в більшості регіонів. За даними ЛУН Статистика, найбільше зростання у річному вимірі в сегменті однокімнатних квартир зафіксовано у таких містах:

Івано-Франківськ — 25%;

Тернопіль та Вінниця — 23%;

Хмельницький — 18%;

Кропивницький — 17%;

Чернівці — 16%;

Житомир — 15%;

Черкаси — 14%;

Одеса — 12%.

Середня ціна квартир на вторинці по містах України

Медіанна ціна по однокімнатних квартирах в Україні

Медіанна ціна найдорожчої однокімнатної квартири на вторинці по містах України — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчі однокімнатні квартири на вторинному ринку пропонуються у таких містах:

Львів — 75 000 $;

Ужгород — 65 500 $;

Київ — 66 800 $;

Луцьк — 57 900 $;

Чернівці — 62 500 $;

Вінниця — 56 700 $;

Рівне — 58 000 $;

Житомир — 53 000 $;

Тернопіль — 52 800 $;

Одеса — 50 600 $;

Черкаси — 50 100 $;

Івано-Франківськ — 50 000 $.

Водночас до міст із більш доступним ціновим сегментом на вторинці у листопаді 2026 відносяться:

Хмельницький — 43 500 $;

Полтава — 41 000 $;

Дніпро — 35 000 $;

Чернігів — 34 000 $;

Кропивницький — 35 000 $.

Більш доступні ціни на купівлю квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 24 000 $

Суми — 23 500 $;

Миколаїв — 22 000 $;

Запоріжжя — 16 000 $.

Медіанна ціна по двокімнатних квартирах в Україні

Медіанна ціна двокімнатної квартири на вторинці по містах України — листопад 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент ринку двокімнатних квартир на вторинці в Україні представлений у таких містах:

Львів — 107 000 $;

Ужгород — 105 000 $;

Київ — 97 000 $;

Чернівці — 87 500 $;

Вінниця — 82 000 $;

Тернопіль — 79 200 $;

Одеса — 72 000 $;

Рівне — 71 500 $;

Луцьк — 71 300 $;

Івано-Франківськ — 70 000 $.

Середній ціновий сегмент двокімнатних квартир на вторинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:

Житомир — 67 000 $;

Хмельницький — 60 000 $;

Полтава — 56 000 $;

Кропивницький — 50 500 $;

Чернігів — 48 000 $;

Дніпро — 45 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку двокімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Харків — 38 700 $;

Суми — 33 900 $;

Миколаїв — 32 500 $;

Запоріжжя — 24 500 $;

Херсон — 22 000 $.

Медіанна ціна по трикімнатних квартирах в Україні

Медіанна ціна трикімнатної квартири на вторинці по містах України — листопад 2026 Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

Київ — 149 000 $;

Львів — 140 000 $;

Ужгород — 125 000 $;

Чернівці — 110 000 $;

Вінниця — 97 000 $;

Тернопіль — 89 500 $;

Івано-Франківськ — 86 900 $;

Одеса — 85 000 $;

Черкаси — 83 000 $;

Луцьк — 82 000 $;

Рівне — 78 000 $;

Житомир — 75 000 $;

Хмельницький — 70 000 $.

Середній ціновий сегмент трикімнатних квартир на вторинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:

Полтава та Кропивницький — по 65 000 $;

Дніпро та Чернігів — по 60 000 $;

Харків — 51 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку трикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Миколаїв — 42 000 $;

Суми — 40 000 $;

Запоріжжя — 33 000 $.

Медіанна ціна по чотирикімнатних квартирах в Україні

Медіанна ціна чотирикімнатної квартири на вторинці по містах України — листопад 2026

Інфографіка: ЛУН Статистика

Найдорожчий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку України представлений у таких містах:

Київ — 382 000 $;

Львів — 215 000 $;

Чернівці — 172 000 $;

Ужгород — 135 000 $;

Вінниця — 130 000 $;

Одеса — 125 000 $;

Дніпро — 124 000 $;

Івано-Франківськ — 110 000 $;

Тернопіль — 108 000 $;

Полтава — 102 000 $;

Хмельницький — 91 500 $;

Харків — 83 000 $.

Середній ціновий сегмент чотирикімнатних квартир на вторинному ринку у листопаді 2026 року формують міста:

Миколаїв — 67 700 $;

Чернігів — 58 000 $.

Найдоступніші пропозиції на ринку чотирикімнатних квартир на вторинці пропонують такі міста:

Запоріжжя — 50 500 $;

Суми — 48 500 $.

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