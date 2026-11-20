Удар по Крымскому мосту и блокировка Керченского пролива усугубляют проблемы российского аграрного экспорта: альтернативные маршруты не способны компенсировать утраченные объемы перевозок, а логистические затраты заставляют производителей продавать зерно ниже себестоимости. Отставание экспорта России в сезоне 2026/27 оценивается в 10 млн. тонн.

Об этом Dilo рассказали аналитики УкрАгроКонсалт.

Керченский пролив является важным в экспорте российской агропродукции. Через порты Азовского моря отгружается 25% от общего экспорта зерновой продукции, отметили аналитики.

По оценкам УкрАгроКонсалт, в 2025/26 сезоне из портов Азовского моря было отгружено более 4 млн. тонн пшеницы и отрубей, 1,2 млн. тонн кукурузы и 0,4 млн. тонн ячменя. Почти 90% зерна было экспортировано в Турцию.

С начала 2026/27 сезона через Керченский пролив успели пройти всего около 140 тыс. тонн зерна.

Атака на Крымский мост: Россия переориентирует зерновой экспорт на Иран и Балтийские порты

После блокировки традиционного маршрута, российские экспортеры начали искать альтернативные направления для транспортировки аграрной продукции.

В частности, в Азовском море все маршруты из Турции были переориентированы на Иран. Суда типа "река-море" загружаются в порт Ростова-на-Дону, поднимаются вверх по Дону и через Волго-Каспийский канал выходят в открытое Каспийское море, направляясь непосредственно к северным портам Ирана, пояснили аналитики.

Однако объемы таких поставок несопоставимы с поставками по водным маршрутам в Турцию. Экспортеры были вынуждены перестроить логистику в сторону Прибалтийских портов.

Блокировка Керченского пролива дополнительно сдерживает экспорт из Азовского моря

По оценкам аналитиков УкрАгроКонсалта, маршрут через Азовское море заблокирован с июля 2026 года. Загруженные зерном корабли остались в Азовских портах.

"В конце октября появилась информация о попытке возобновить движение в Азовском море и вывести через Керченский пролив уже загруженные зерном суда. Поэтому блокировка фарватера в Керченском проливе лишь дополнительно сдерживает экспорт из Азовского моря", - пояснили аналитики.

Для расчистки канала от обломков технически требуется немного времени – несколько недель. Но главными факторами неопределенности по срокам являются украинский военный контроль и приближение зимы, что усложняет инженерно-логистическую операцию и может отсрочить ее до весны, отмечают эксперты УкрАгроКонсалт.

Российские аграрии продают зерно ниже себестоимости

Последствия остановки работы портов в Азовском и Черном морях российские сельхозпроизводители Центрального и Южного округов ощутили во время сбора урожая.

Закупочные цены, предлагаемые трейдерами снизились ниже себестоимости выращивания. Логистика начала съедать маржу и производителя и экспортера, отметили аналитики.

Главной проблемой аграриев становится вопрос выбора культур, которые они могут посеять в следующем сезоне 2027/28. Отгрузка из портов Азовского моря – это не только прямые отправки небольшими партиями в Турцию. Значительная часть этого потока работает на накопление крупных экспортных партий из-за рейдовой перевалки "борт-у-борт" на выходе из Керченского пролива и в районе Тамани, пояснили эксперты.

"На сегодняшний день совокупный эффект блокировки экспорта в Азовско-Черноморской акватории уже оценивается в отставании российского экспорта на 10 млн тонн в 2026/27 сезоне", - подчеркнули аналитики.

Крымский мост частично обрушился после атаки ВСУ: что известно о повреждениях

Напомним, Крымский мост в ночь на 17 ноября подвергся атаке. Из опубликованных фото видно, что до этого получившая повреждение арка автомобильного моста теперь перестала существовать.

Это была вторая атака на Крымский мост в сутки. В Кремле повреждение моста в результате атаки ночью 16 ноября назвали незначительными. При этом OSINT-аналитики сообщали, что при ударе был "заметно деформирован" основной дорожный пролет, в который, вероятно, произошло прямое попадание дрона.

Крымский мост поразили на седьмом этапе готовящейся несколько недель операции. Для финального удара украинские военные применили разные дроны и ракеты.

На ключевом этапе автомобильная часть моста поразили дроны "Паляница", а железнодорожную - ракеты "Нептун", беспилотники "Рута" и управляемые FP-5 "Фламинго".

Капитан 1-го ранга запаса ВМС Украины, директор по трансформации американской компании военного консалтинга "Соната", военный эксперт Андрей Рыженко заявлял, что восстановление автомобильного полотна Крымского моста вместе с аркой может занять больше года. Керченский пролив также может оставаться заблокированным для судоходства не менее нескольких недель, а возможно, и месяцев.