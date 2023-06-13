Экспорт по зерновому коридору вырос, но показатели отгрузок до сих пор ниже средних, – ассоциация

В течение 45-й недели работы зернового коридора, 5-11 июня, им было экспортировано 651 тыс. тонн агропромышленной продукции, что на 65% больше предыдущего недельного показателя. Об этом сообщила ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ).

Отмечается, что количество кораблей, загруженных 5-11 июня, составляло 13 единиц, что на 6 единиц больше предыдущей недели. Эти суда загружены, однако они еще ожидают инспекцию, необходимую для продолжения движения дальше к клиентам.

Как отметили в УКАБ, такие недельные показатели отгрузок остаются ниже средних в истории работы зернового коридора. Кроме того, за прошедшую неделю инспекцию на вход прошли только семь суден, что является критически низким показателем.

Наибольшие объемы экспорта в течение 45-й недели работы зернового коридора составляли:

кукуруза (54% экспорта за этот период);

пшеница (38%);

подсолнечное масло (7%).

Продукция отправилась в старны Азии (Израиль, Бангладеш, Китай и другие), Африки (Египет, Кения) и Европы (Испания).

Всего с начала работы зернового коридора, 1 августа 2022 года, удалось экспортировать 31,6 млн. тонн украинской агропродукции.

Напомним, что российская сторона периодически саботировала проведение инспекций судов в территориальных водах Турции, чем блокировала работу зернового коридора. Поэтому образовалась очередь из суден.

17 мая 2023 стало известно, что зерновую инициативу продлили еще на два месяца – до 18 июля.

Но 1 июня Миновосстановление проинформировало, что зерновая инициатива снова остановлена, поскольку Россия заблокировала регистрацию входящего флота во все украинские порты.

Через несколько дней, 5 июня, Совместный координационный центр (СКЦ) в рамках зерновой инициативы провел инспекции на вход и выход, которые стали первыми после 31 мая. При этом на вход в порт "Южный" пропустили первое за месяц судно.

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