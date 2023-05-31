Критично низька динаміка. За тиждень в Україні в рамках зернового коридору завантажили 4 судна, – асоціація

Упродовж 43-го тижня роботи зернового коридору, 22-28 травня 2023 року, в морських портах Одеської області завантажили чотири судна (як і за попередній тиждень). Водночас інспекцію на вхід пройшли 15 суден. Про це повідомляє асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зазначається, що динаміка роботи коридору залишається критично низькою через гальмування з боку РФ. Із нинішніми показниками експортувати надлишки продукції, які перебувають на території України, до початку надходження нового врожаю буде надзвичайно складно.

За тиждень через порти було експортовано 210,5 тис. тонн агропромислової продукції, що на 78% більше, ніж тиждень тому. Як вказали в УКАБ, приріст є, однак це мінімальні відвантаження порівняно з потенціалом цього каналу експорту.

Найбільші обсяги експорту протягом 43-го тижня роботи зернового коридору становили:

кукурудза (91% експорту за цей період);

ячмінь (9%).

Продукція вирушила в Китай, Іспанію та Єгипет.

Загалом із 1 серпня 2022 року, коли коридор почав роботу, вдалося експортувати 30,5 млн тонн української агропродукції.

Нагадаємо, що російська сторона періодично саботувала проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокувала роботу зернового коридору. Тому утворилася черга з суден.

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу продовжили ще на 2 місяці – до 18 липня.

Але, як зазначали в "Українському клубі аграрного бізнесу", повноцінно коридор ще не запрацював. Показник проведення інспекцій дуже низький, враховуючи значну чергу.

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