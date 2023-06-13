Експорт зерновим коридором зріс, але показники відвантажень досі нижчі за середні, – асоціація

Протягом 45-го тижня роботи зернового коридору, 5-11 червня, ним було експортовано 651 тис. тонн агропромислової продукції, що на 65% більше за попередній тижневий показник. Про це повідомила асоціація "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Зазначається, що кількість кораблів, які були завантажені 5-11 червня, становила 13 одиниць, що на 6 одиниць більше попереднього тижня. Ці судна завантажені, однак вони ще очікують на інспекцію, необхідну для продовження руху далі до клієнтів.

Як наголосили в УКАБ, такі тижневі показники відвантажень залишаються нижче середніх за історію роботи зернового коридору. Крім того, за минулий тиждень інспекцію на вхід пройшли лише сім суден, що є критично низьким показником.

Найбільші обсяги експорту протягом 45-го тижня роботи зернового коридору становили:

кукурудза (54% експорту за цей період);

пшениця (38%);

олія соняшникова (7%).

Продукція вирушила в країни Азії (Ізраїль, Бангладеш, Китай та інші), Африки (Єгипет, Кенія) та Європи (Іспанія).

Загалом із початку роботи зернового коридору, 1 серпня 2022 року, вдалося експортувати 31,6 млн тонн української агропродукції.

Нагадаємо, що російська сторона періодично саботувала проведення інспекцій суден у територіальних водах Туреччини, чим блокувала роботу зернового коридору. Тому утворилася черга з суден.

17 травня 2023 року стало відомо, що зернову ініціативу продовжили ще на два місяці – до 18 липня.

Але 1 червня Мінівідновлення поінформувало, що зернова ініціатива знову зупинена, оскільки Росія заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх українських портів.

Через кілька днів, 5 червня, Спільний координаційний центр (СКЦ) у рамках зернової ініціативи провів інспекції на вхід та на вихід, які стали першими після 31 травня. При цьому на вхід до порту "Південний" пропустили перше за місяць судно.

Джерело фото: ua.depositphotos.com