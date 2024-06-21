Названы самые популярные бензиновые авто на украинском рынке

Украинцы продолжают отдавать предпочтение автомобилям, оборудованным бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. В мае украинский автопарк пополнили более 2,4 тыс. новых автомобилей из ДВС.

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Об этом сообщает "Укравтопром".

Там отмечают, что в мае украинцы приобрели бензиновых авто на 1% больше, чем в прошлом году.

"В то же время доля бензиновых авто в общих продажах новых легковушек заметно уменьшилась. Если в мае 2023 г. они охватывали 47% рынка новых авто, то сейчас - 44%", - подчеркивают в "Укравтопром".

Лидером рынка новых бензиновых авто в прошлом месяце стал кроссовер KIA Sportage.

ТОП-5 моделей новых легковушек с бензиновыми ДВС:

1. KIA Sportage – 147 ед.;

2. MAZDA CX5 – 125 ед.;

3. SUZUKI SX4 – 113 ед.;

4. TOYOTA RAV-4 – 112 ед.;

5. SUZUKI Vitara – 96 ед.

Как отмечают в "Укравтопром", среди импортируемых подержанных легковых автомобилей бензиновые авто также удерживают первенство.

Почти половина подержанных автомобилей, которые в мае перешли на украинские номера, были бензиновые (свыше 9,5 тыс. ед.).

ТОП-5 импортируемых подержанных бензиновых авто:

1. VOLKSWAGEN Golf – 627 ед.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan – 439 ед.;

3. AUDI Q5 – 399 ед.;

4. NISSAN Rogue – 378 ед.;

5. AUDI A4 – 348 ед.

Рынок автомобилей в Украине

В течение мая в Украине было зарегистрировано более 5,5 тыс. новых легковых автомобилей, что оказалось на 8% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Лидерство на украинском рынке новых легковушек с большим отрывом получил кроссовер TOYOTA RAV-4.

В мае украинский автопарк пополнили 4113 транспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно мая прошлого года спрос на электромобили вырос на 68%.

В мае крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине были Киев, Днепропетровская, Киевская, Одесская и Львовская области.