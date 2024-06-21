Названо найпопулярніші бензинові авто на українському ринку

Українці продовжують віддавати перевагу автомобілям, що обладнанні бензиновими двигунами внутрішнього згорання. У травні український автопарк поповнили понад 2,4 тис. нових авто з ДВЗ.

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Про це повідомляє "Укравтопром".

Там зазначають, що у травні українці придбали бензинових авто на 1% більше, ніж торік.

"Водночас, частка бензинових авто у загальних продажах нових легковиків помітно зменшилась.Якщо у травні 2023 р. вони охоплювали 47% ринку нових авто, то зараз – 44%", - підкреслюють в "Укравтопром".

Лідером ринку нових бензинових авто у минулому місяці став кросовер KIA Sportage.

ТОП-5 моделей нових легковиків з бензиновими ДВЗ:

1. KIA Sportage - 147 од.;

2. MAZDA CX5 - 125 од.;

3. SUZUKI SX4 - 113 од.;

4. TOYOTA RAV-4 - 112 од.;

5. SUZUKI Vitara - 96 од.

Як наголошують в "Укравтопром", серед імпортованих вживаних легковиків бензинові авто також утримують першість.

Майже половина вживаних авто, що у травні перейшли на українські номери, були бензинові (понад 9,5 тис. од.).

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових авто:

1. VOLKSWAGEN Golf - 627 од.;

2. VOLKSWAGEN Tiguan - 439 од.;

3. AUDI Q5 - 399 од.;

4. NISSAN Rogue - 378 од.;

5. AUDI A4 - 348 од.

Ринок авто в Україні

Впродовж травня в Україні було зареєстровано понад 5,5 тис. нових легкових авто, що виявилось на 8% більше, ніж в аналогічний період у 2023 році.

Лідерство на українському ринку нових легковиків з великим відривом здобув кросовер TOYOTA RAV-4.

У травні український автопарк поповнили 4113 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Відносно травня минулого року попит на електромобілі зріс на 68%.

У травні найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були місто Київ, Дніпропетровська, Київська, Одеська та Львівська області.