Где купить трактор: вырос ли спрос на садовую технику на втором году войны и насколько она доступна

В 2022 году из-за полномасштабного российского вторжения в Украине значительно сократились продажи любой техники, в том числе тракторов - страна по этому показателю фактически откатилась на уровень 2015 года. Однако освободившиеся регионы понемногу восстанавливаются, а многие обживаются на новом месте и планируют восстанавливать частное хозяйство. Delo.ua разбиралось, есть ли спрос на садовую технику с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) для обработки земли и ухода за растениями в саду, которые можно приобрести через интернет или в строительном гипермаркете.

По данным УКАБ, всего в первый военный год было продано 3,58 тыс. "профессиональных" тракторов с мощностью двигателя от 45 л.с., что в 2,6 раза меньше по сравнению с 2021 годом.

Однако определенную рыночную нишу имеет и менее мощная техника для возделывания фермерских угодий и садов площадью не более 10 га, которая также пользуется спросом среди украинцев. К ним относятся универсальные самоходные орудия, такие как минитракторы и мотоблоки, а также специализированные бензиновые инструменты - культиваторы, газонокосилки, бензопилы, мотокосы и триммеры.

Представители рынка объяснили изданию, что пока невозможно подсчитать точные объемы проданных в Украине тракторцев или бензопил, поскольку государственные органы не публикуют данные об обороте таких товарных групп. Вместо этого "полноразмерную" сельхозтехнику нужно обязательно ставить на учет в Госпродпотребслужбе, а ее водители должны иметь соответствующие удостоверения на управление, упрощающее контроль в отрасли.

Что касается мелкой сельхозтехники из ДВС вроде минитракторов, то большое количество ее пользователей применяют технику для работы только на своих частных хозяйствах, и не уезжают на поля и дороги общего пользования. Поэтому часто вообще не регистрируют такую сельхозтехнику и не получают права соответствующей категории, а при необходимости перемещают свои мини-тракторы в фургонах или автомобильных прицепах. Это также не способствует доступности данных по продажам такой техники.

Также важно понимать, что в Украине имеется большое количество дилеров и маркетплейсов, активно конкурирующих в сегменте садовой техники, а в дополнение к ним существует значительное предложение применяемых механизмов и инструментов. Однако тренды на рынке все же можно ориентировочно оценить по относительным показателям продаж, которые издания предоставили представители маркетплейса Prom.ua.

В общем, за первые три месяца 2023 торговая площадка фиксирует активное восстановление спроса на все основные виды садовой техники с бензиновыми двигателями по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В зависимости от категории он составляет от 5% для мотопомпы до 95% для мотокультиваторов.

Сегмент минитракторов приближается к довоенному.

Мини-трактор – универсальная самоходная машина для основных сельскохозяйственных работ, предназначенная для возделывания относительно небольших земельных участков до 10 га. Эта техника условно разделяется на классы в зависимости от мощности двигателя:

базовые (до 16 л. с). Предназначены для отделки небольших участков на даче или в саду.

средние (16-20 л. с). Более функциональная машина, рассчитанная на работу на площади в несколько гектаров, перевозку грузов, сбор снега и т.д.

тяжелые – от 20-25 л. с. и до максимальных для класса минитракторов 45 л. с. Это уже универсальная сельскохозяйственная машина, которая может справиться со всеми работами на ферме площадью до 10 га: пахотой тяжелых почв, окучиванием, обработкой посевов. Достаточная мощность позволяет свободно использовать разное навесное оборудование, в том числе отвал для минитрактора, превращающий его в небольшой бульдозер или фронтальный погрузчик для перемещения грунта или песка.

По данным площадки, наиболее популярным мини-трактором является дизельный Kentavr 404SDC (производство - Китай) мощностью 40 л.с. с колесной формулой 4х4, который предлагается за 350 тыс. грн ., а также его аналог без кабины Kentavr 404SD за 282 тыс. грн .

Трактор Kentavr 404SDC. Фото: Prom.ua.

В общем, среди ТОП-10 самых популярных минитракторов от маркетплейса пять позиций занимает продукция марки Kentavr. Среди популярных моделей можно отметить зарегистрированную в Украине торговую марку ДТП (3 модели из 10), а также китайцев Dongfeng и Shifeng.

Анализируя десятку лидеров предпочтений украинцев можно увидеть, что наибольшим спросом пользуются "тяжелые" минитракторы. Среди десятки самых популярных:

пять имеют мощность 22-24 л.с. и колесную формулу 4х4 или 4х2 , стоят в диапазоне 139-239 тыс. грн ;

, стоят в диапазоне ; три еще более мощных (35-40 л. с.) полноприводные единицы сельхозтехники по цене 282-350 тыс. грн ;

; два минитрактора для приусадебного хозяйства с приводом только на задние колеса, мощностью 16 л. с и стоимостью 82-86 тыс. грн .

При этом все наиболее популярные мини-тракторы – дизельные. Бензиновыми моторами оснащаются преимущественно более "нишевые" садовые тракторы и тракторы-косилки с мощностью 5-15 л. с., которые стоят в диапазоне 80-270 тыс. грн. По популярности такая техника значительно уступает универсальным дизельным машинам.

"В общем, минитракторы сейчас покупают активнее. Только за весну 2023 года количество заказов на такую технику выросло на 57% по сравнению с январем-мартом прошлого года. Но она все же отстает на 18% по сравнению с весной 2021 года", - объясняют аналитики Prom.ua.

Мотоблоки и культиваторы становятся все более популярными.

Мотоблок – это самоходная техника с одной парой колес, которая может двигаться как вперед, так и назад. В зависимости от установленного навесного оборудования им можно копать и разрыхлять землю, сеять семена, сажать овощи, полоть грядки, собирать урожай, перевозить грузы, колоть дрова, вносить удобрения, опрыскивать растения и т.п.

В свою очередь, мотокультиватор рыхлит верхний слой грунта и двигается вперед за счет вращения фрезы. Машина способна окучивать междурядья, выкапывать корнеплоды, разрыхлять почву, удалять сорняки или вносить удобрения.

По данным Prom.ua, наиболее популярный ныне мотоблок – бензиновый Forte 80-G3 (производство – Китай) мощностью 7 л. с. и снаряженным весом 87 кг, который предлагается за 20,5 тыс. грн .

Мотоблок Forte 80-G3. Фото: Prom.ua.

Стоит отметить, что в целом находящиеся в продаже мотоблоки (как и мотокультиваторы) гораздо меньше отличаются по параметрам по сравнению с мини-тракторами. Среди ТОП-10 мотоблоков девять "китайцев" – бренды Forte, Dozer и Kentavr, а также один агрегат зарегистрированного в Украине бренда ДМЗ.

Среди популярных мотоблоков стоит отметить три модели Dozer с одинаковым дизельным силовым агрегатом на 4 л. с., отличающиеся по существу комплектацией – базовый Dozer D5-1 с 8-дюймовыми колесами за 21,7 тыс. грн, Dozer D6-1 с увеличенными до 10 дюймов колесами за 26,2 тыс. грн. "Премиальный" Dozer DE6-1 с 10-дюймовыми колесами и электростартером двигателя обойдется уже в 32,2 тыс. грн .

Другие модели в целом имеют сопоставимые характеристики – 4-5 л. с. для дизельных и 7-8 л. для бензиновых двигателей, колеса на 8-10 дюймов и цену в пределах 20-30 тыс. грн. Примечательно, что на маркетплейсе предлагается примерно поровну бензиновых и дизельных агрегатов – соответственно 347 и 315 предложений.

Что касается культиваторов из ДВС, то в этом сегменте большей популярностью пользуются не китайские бренды: в ТОП-10 вошли двухактные бензиновые модели от Husqvarna (страна регистрации бренда – Швеция), Bosch (Германия), Tatra Garden (Чехия) и Honda (Япония). Также популярностью пользуется китайский Forte.

Культиватор Husqvarna 557R на 5,4 кВт, цена 6,4 тыс. грн. Фото: Prom.ua.

Порядок цен здесь колеблется от 5,3 тыс. грн. за 2,5-сильный агрегат от Forte до 7,5-сильного Forte за 13 тыс. грн. Чаще всего встречается техника с двигателями 3-5 л. с., и большая мощность не всегда означает более высокую цену - ее скорее формирует то, насколько универсален инструмент, а также "богатство" его комплектации и дополнительных функций.

Стоит отметить, что многие продавцы техники из ДВС, от минитракторов до культиваторов, предлагают дополнительные бонусы - дополнительной фрезы в подарок, бесплатную доставку к угодьям покупателя или рассрочку оплаты.

"Спрос на сегмент мотоблоков и культиваторов за весну 2023 года увеличился на 95% по сравнению с весной-2022. Если же сравнивать с аналогичным периодом в год до начала полномасштабного вторжения, то есть с 2021 годом, то рост составил 51% ", – комментируют в Prom.ua.

По предоставленным маркетплейсом данным, уже два года подряд его аналитики фиксируют рост спроса на мотопомпы. . Этой весной их заказывают на 5% больше, чем весной 2022 года, когда статистика учитывала "довоенные" январь и февраль. В свою очередь, весной 2022 года мотопомпы покупали на 19% больше, чем в 2021 году.

Мотопомпа для грязной воды Forte FPTW30, цена 10,6 тыс. грн. Фото: Prom.ua.

Выбирая передвижной насос для перекачки воды среди популярных моделей, следует готовить 3,5-10 тыс. грн. За эти деньги можно купить установку для всасывания чистой воды с производительностью 800-1000 л/ч или 40-45 л/ч для перекачки грязной воды в заиленных местах.

Спрос на мелкую садовую технику тоже растет

"Газонокосилки и бензопилы тоже востребованы среди украинцев. Весной 2023 года спрос на них увеличился на 58% и 71% соответственно. Если взять аналогичный период 2022 года, то газонокосилки и бензопилы покупали на 35% больше, чем весной 2021 года. Также в топе. товаров для сельского хозяйства мотокосы и триммеры. Их в этом году заказывают на 39% чаще, чем в прошлом", - объясняют эксперты маркетплейса.

Применительно к более мелкой садовой технике из ДВС, можно выделить следующие категории:

Газонокосилки . Самые популярные инструменты обойдутся покупателю в 6,5-19,1 тыс. грн . При этом для газона в 1000 кв. м предлагается относительно недорогая косилка с бензиновым двигателем на 3,5 л. с. Vitals Master Zp 46144t (Китай) за 8,7 тыс. грн , тогда как для 2000 кв. м производитель рекомендует Grunhelm S531LUX (Китай) такой же мощности и с ценой 19 тыс. грн . Справа в ширине полосы одновременно скошенной травы – у более дорогой техники она составляет 530 мм против 460 мм.

. Самые популярные инструменты обойдутся покупателю в . При этом для газона в 1000 кв. м предлагается относительно недорогая косилка с бензиновым двигателем на 3,5 л. с. Vitals Master Zp 46144t (Китай) за , тогда как для 2000 кв. м производитель рекомендует Grunhelm S531LUX (Китай) такой же мощности и с ценой . Справа в ширине полосы одновременно скошенной травы – у более дорогой техники она составляет 530 мм против 460 мм. Бензопилы . Наиболее популярное оборудование в этой категории торгуется в достаточно узких пределах – 3,4-6,8 тыс. грн . Но и их характеристики достаточно схожи – польская King KGCSG33 с 50-кубовым бензиновым двигателем за 3,4 тыс. грн предлагает 3,3 кВт мощности, тогда как 60-кубовая BOSCH BP 220 за 3,9 тыс. грн имеет заявленную мощность 6.3 кВт. .

. Наиболее популярное оборудование в этой категории торгуется в достаточно узких пределах – . Но и их характеристики достаточно схожи – польская King KGCSG33 с 50-кубовым бензиновым двигателем за предлагает 3,3 кВт мощности, тогда как 60-кубовая BOSCH BP 220 за имеет заявленную мощность 6.3 кВт. . Мотокосы и триммеры. Эту технику в своей массе предлагается еще дешевле – 2,5-4,2 тыс. грн. за наиболее ходовые модели. Самый дешевый среди массовых Витязь БГ-3900 (Китай) за 2,5 тыс. грн с тремя ножами и двигателем на 5 л.с. выдает 3,9 кВт, тогда как в характеристиках польской Makita BC 526 за 3,6 тыс. грн предлагается мотор на 6.2 л. с. и 4.2кВт.

А что с генераторами?

После прошлогоднего осенне-зимнего сезона блекаутов, вызванных российскими ракетными обстрелами энергетической инфраструктуры, стоимость генераторов значительно снизилась . Теперь популярный 3,8 кВт-ный LIPHER LP4500W уже предлагают за 8,5 тыс. грн, тогда как в ноябре 2022 года агрегат аналогичной компоновки и мощности невозможно было купить дешевле 20 тыс. грн .

Генератор Lipher LP4500W на 3,8 кВт/ч. Фото: Prom.ua.

Относительно генераторов разных классов ситуация сейчас следующая:

компактный однофазный аппарат на 950 Вт Apollo HT-950 (Китай) – 3,8 тыс. грн ;

; однофазный "эконом-вариант" Makute MK2500 на 2,2 кВт (Китай) – 5,4 тыс. грн ;

; итальянский инверторный генератор Pramac PMI 2000 на 2,0 кВт - 20 тыс. грн ;



; более мощный дизельный однофазный Lipher LP8500D на 6.5 кВт – 29,6 тыс. грн ;



; коммерческий трехфазный бензиновый Makute MK8000-A на 6.5 кВт - 36 тыс. грн ;

; китайская промышленная трехфазная дизельная электростанция Kraft KRF-100KW/DA на 100 кВт – 755 тыс. грн.

Стоит отметить большое предложение генераторов, которое давит "вниз" на цены - сейчас только на маркетплейсе Prom.ua только в категории "электрогенераторы" выставлено 22 тыс. объявлений только в категории "электрогенераторы", тогда как такая техника иногда встречается и в других разделах сайта. Кроме него, на маркетплейсе OLX.ua по запросу "генератор" можно найти 26 тыс. таких товаров только в соответствующей категории, и еще 29 тыс. предложений в разделе "дом и сад".

"Спрос на генераторы сейчас уменьшился, потому что пока нет проблем с электроэнергией, и пик их востребованности был в октябре-ноябре прошлого года, когда спрос вырос в 22 раза. Весной 2023 года генераторы покупают на 50% меньше, чем прошлой весной назад", - констатируют аналитики Prom.ua

Начали ли украинцы экономить на технике?

Prom.ua предоставил изданию также статистику по среднему чеку по каждой из рассмотренных выше товарных позиций. Согласно ей украинцы в 2022 году выбирали более дешевые минитракторы , мотоблоки, культиваторы, мотопомпы и генераторы, однако вырос средний чек на газонокосилки , бензопилы, мотокосы и триммеры.

Название товара Средний чек, весна-2021, грн Средний чек, весна-2022, и рост/сокращение к весне-2021 Средний чек, весна-2023 и рост/сокращение к весне-2022 Мини-трактор 75094 89 560 (+19%) 72907 (-18%) Мотоблок/культиватор 9281 10780 (+16%) 8214 (-24%) Мотопомпа 3674 4320 (+18) 4189 (-3%) Газонокосилка 4405 4670 (+6%) 4720 (+1%) Бензопила 2489 3176 (+27%) 3410 (+7%) Генератор 9131 12896 (+41%) 9405 (-27%) Мотокоса, триммер 2144 2568 (+20%) 2788 (+9%)

Здесь стоит учесть изменение курса валют для этой преимущественно импортной категории товаров – если в 2021 году среднегодовой курс доллара США составлял 27,7 грн, то уже в 2023 году вырос почти на треть, если сравнивать нынешним официальным курсом НБУ в 36,56 грн. Подводя итог: в условиях войны спрос на большинство позиций садовой техники по ДВС вырос, однако украинцы за год войны начали более экономно подходить к ее покупке.