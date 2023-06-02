Де купити трактор: чи виріс попит на садову техніку на другому році війни і наскільки вона доступна

В 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україні значно скоротились продажі будь-якої техніки, в тому числі тракторів - країна за цим показником фактично відкотилась на рівень 2015 року. Проте звільнені регіони потроху відновлюються, а багато хто обживається на новому місці і планує відновлювати приватне господарство. Delo.ua розбиралося, чи є наразі попит на садову техніку з двигунами внутрішнього згорання (ДВС) для обробки землі та догляду за рослинами в саду, які можна придбати через інтернет або в будівельному гіпермаркеті.

За даними УКАБ, всього в перший воєнний рік було продано 3,58 тис. "професійних" тракторів з потужністю двигуна від 45 к. с, що в 2,6 рази менше в порівнянні з 2021 роком.

Однак, певну ринкову нішу має і менш потужна техніка для обробітку фермерських угідь та садів площею не більше 10 га, яка також користується попитом серед українців. До них відносяться універсальні самохідні знаряддя такі як міні-трактори і мотоблоки, а також спеціалізовані бензинові інструменти - культиватори, газонокосарки, бензопили, мотокоси і тримери.

Представники ринку пояснили виданню, що наразі неможливо підрахувати точні обсяги проданих в Україні тракторців або бензопил, оскільки державні органи не публікують дані про оборот таких товарних груп. Натомість, "повнорозмірну" сільгосптехніку потрібно обов'язково ставити на облік в Держпродспоживслужбі, а її водії повинні мати відповідні посвідчення на керування, що спрощує контроль в галузі.

Стосовно дрібної сільгосптехніки з ДВС на кшталт міні-тракторів, то велика кількість її користувачів застосовують техніку для роботи лише на своїх приватних господарствах, і не виїжджають на поля і дороги загального користування. Тому вони часто взагалі не реєструють таку сільгосптехніку і не отримують права відповідної категорії, а за необхідності переміщають свої міні-трактори в фургонах або автомобільних причепах. Це також не сприяє доступності даних по продажам такої техніки.

Також важливо розуміти, що в Україні наявна велика кількість дилерів і маркетплейсів, які активно конкурують в сегменті садової техніки, а на додаток до них існує значна пропозиція вживаних механізмів та інструментів. Однак, тренди на ринку все ж можна орієнтовно оцінити за відносними показниками продажів, які виданню надали представники маркетплейсу Prom.ua.

Загалом, за перші три місяці 2023 року торгова площадка фіксує активне відновлення попиту на всі основні види садової техніки з бензиновими двигунами в порівнянні з аналогічним періодом 2022 року. В залежності від категорії він складає від 5% для мотопомп до 95% для мотокультиваторів.

Сегмент міні-тракторів наближається до довоєнного

Міні-трактор — універсальна самохідна машина для основних сільськогосподарських робіт, призначена для обробітку відносно невеликих земельних ділянок до 10 га. Ця техніка умовно розділяється на класи в залежності від потужності двигуна:

базові (до 16 к. с). Призначені для обробки невеликих ділянок на дачі або в саду.

середні (16-20 к. с). Більш функціональна машина, розрахована на роботу на площі в декілька гектарів, перевезення вантажів, збирання снігу тощо.

важкі – від 20-25 к. с. і до максимальних для класу міні-тракторів 45 к. с. Це вже універсальна сільськогосподарська машина, яка може впоратись з усіма роботами на фермі площею до 10 га: оранням важких ґрунтів, підгортанням, обробкою посівів. Достатня потужність дозволяє вільно використовувати різне навісне обладнання, в тому числі відвал для мінітрактора, що перетворює його на невеликий бульдозер або фронтальний навантажувач для переміщення ґрунту чи піску.

За даними майданчику, найбільш популярним міні-трактором наразі є дизельний Kentavr 404SDC (виробництво - Китай) потужністю 40 к. с. з колісною формулою 4х4, який пропонується за 350 тис. грн, а також його аналог без кабіни Kentavr 404SD за 282 тис. грн.

Трактор Kentavr 404SDC. Фото: Prom.ua.

Загалом, серед ТОП-10 найпопулярніших міні-тракторів від маркетплейсу пять позицій займає продукція марки Kentavr. Серед популярних моделей можна відмітити зареєстровану в Україні торгову марку ДТЗ (3 моделі з 10), а також "китайців" Dongfeng і Shifeng.

Аналізуючи десятку лідерів уподобань українців можна побачити, що найбільшим попитом користуються "важкі" міні-трактори. Серед десятки найпопулярніших:

пять мають потужність 22-24 к. с і колісну формулу 4х4 або 4х2 , коштують в діапазоні 139-239 тис. грн ;

, коштують в діапазоні ; три ще більш потужні (35-40 к. с.) повнопривідні одиниці сільгосптехніки за ціною 282-350 тис. грн ;

; два міні-трактори для присадибного господарства з приводом лише на задні колеса, потужністю 16 к. с і вартістю 82-86 тис. грн.

При цьому всі найбільш популярні міні-трактори - дизельні. Бензиновими моторами оснащуються переважно більш "нішеві" садові трактори та трактори-косарки з потужністю 5-15 к. с., які коштують в діапазоні 80-270 тис. грн. За популярністю така техніка значно поступається універсальним дизельним машинам.

"Загалом, міні-трактори зараз купують активніше. Тільки за весну 2023 року кількість замовлень на таку техніку зросла на 57% у порівнянні з січнем-березнем минулого року. Але вона все ж відстає на 18% у порівнянні з весною 2021 року", - пояснюють аналітики Prom.ua.

Мотоблоки і культиватори стають дедалі популярнішими

Мотоблок – це самохідна техніка з одною парою коліс, яка може рухатися як вперед, так і назад. В залежності від встановленого навісного обладнання ним можна копати і розпушувати землю, сіяти насіння, садити овочі, полоти грядки, збирати врожай, перевозити вантажі, колоти дрова, вносити добрива, обприскувати рослини тощо.

В свою чергу, мотокультиватор рихлить верхній шар грунту і рухається вперед за рахунок обертання фрези. Машина здатна підгортати міжряддя, викопувати коренеплоди, розпушувати грунт, видаляти бур'яни або вносити добрива.

За даними Prom.ua, найбільш популярний нині мотоблок - бензиновий Forte 80-G3 (виробництво - Китай) потужністю 7 к. с. і спорядженою вагою 87 кг, що пропонується за 20,5 тис. грн.

Мотоблок Forte 80-G3. Фото: Prom.ua.

Варто відмітити, що загалом мотоблоки (як і мотокультиватори), що знаходяться в продажу, набагато менше відрізняються за параметрами в порівнянні з міні-тракторами. Серед ТОП-10 мотоблоків дев'ять "китайців" - бренди Forte, Dozer і Kentavr, а також один агрегат зареєстрованого в Україні бренда ДМЗ.

Серед популярних мотоблоків варто відмітити три моделі Dozer з однаковим дизельним силовим агрегатом на 4 к. с., що відрізняються по суті комплектацією - базовий Dozer D5-1 з 8-дюймовими колесами за 21,7 тыс. грн, Dozer D6-1 з збільшеними до 10 дюймів колесами за 26,2 тис. грн. "Преміальний" Dozer DE6-1 з 10-дюймовими колесами і електростартером двигуна коштуватиме вже 32,2 тис. грн.

Інші моделі загалом мають співставні характеристики - 4-5 к. с. для дизельних і 7-8 к. с. для бензинових двигунів, колеса на 8-10 дюймів і ціну в межах 20-30 тис. грн. Примітно, що на маркетплейсі пропонується приблизно порівну бензинових і дизельних агрегатів - відповідно 347 і 315 пропозицій.

Що стосується культиваторів з ДВС, то в цьому сегменті більшою популярністю користуються не китайські бренди: в ТОП-10 ввійшли двохактні бензинові моделі від Husqvarna (країна реєстрації бренду - Швеція), Bosch (Німеччина), Tatra Garden (Чехія) і Honda (Японія). Також популярністю користується китайський Forte.

Культиватор Husqvarna 557R на 5.4 кВт, ціна 6,4 тис. грн. Фото: Prom.ua.

Порядок цін тут коливається від 5,3 тис. грн за 2,5-сильний агрегат від Forte до 7,5-сильного Forte за 13 тис. грн. Найчастіше зустрічається техніка з двигунами 3-5 к. с., і більша потужність не завжди означає вищу ціну - її скоріше формує те, наскільки універсальним є інструмент, а також "багатство" його комплектації і додаткових функцій.

Варто відмітити, що багато продавців техніки з ДВС, від міні-тракторів до культиваторів, пропонують додаткові бонуси - додатковій фрези в подарунок, безкоштовну доставку до угідь покупця, або розстрочку оплати.

"Попит на сегмент мотоблоків та культиваторів за весну 2023 року збільшився на 95% у порівнянні з весною-2022. Якщо ж порівнювати з аналогічним періодом в рік до початку повномасштабного вторгнення, тобто з 2021 роком, то ріст склав 51%", - коментують в Prom.ua.

За наданими маркетплейсом даними, вже два роки поспіль його аналітики фіксують ріст попиту на мотопомпи . Цієї весни їх замовляють на 5% більше, ніж навесні 2022 року, коли статистика враховувала "довоенні" січень і лютий. В свою чергу, за весну 2022 року мотопомпи купували на 19% більше, ніж у 2021 році.

Мотопомпа для брудної води Forte FPTW30, ціна 10,6 тис. грн. Фото: Prom.ua.

Вибираючи пересувний насос для перекачування води серед популярних моделей, варто готувати 3,5-10 тис. грн. За ці гроші можна купити установку для всмоктування чистої води з продуктивністю 800-1000 л/год, або 40-45 л/год для перекачування брудної води в замулених місцях.

Попит на дрібну садову техніку теж росте

"Газонокосарки та бензопили теж затребувані серед українців. Весною 2023 року попит на них збільшився на 58% та 71% відповідно. Якщо взяти аналогічний період 2022 року, то газонокосарки та бензопили купували на 35% більше, ніж весною 2021 року. Також у топі популярних товарів для сільського господарства мотокоси та тримери. Їх цього року замовляють на 39% частіше, ніж минулого", - пояснюють експерти маркетплейсу.

Стосовно більш дрібної садової техніки з ДВС, можна виділити наступні категорії:

Газонокосарки . Найпопулярніші інструменти обійдуться покупцю в 6,5-19,1 тис. грн . При цьому для газону в 1000 кв. м пропонується відносно недорога косарку з бензиновим двигуном на 3,5 к. с. Vitals Master Zp 46144t (Китай) за 8,7 тис. грн , тоді як для 2000 кв. м виробник рекомендує Grunhelm S531LUX (Китай) такої ж потужності і з ціною 19 тис. грн . Справа в ширині полоси одночасно скошеної трави - у більш дорогої техніки вона складає 530 мм проти 460 мм.

. Найпопулярніші інструменти обійдуться покупцю в . При цьому для газону в 1000 кв. м пропонується відносно недорога косарку з бензиновим двигуном на 3,5 к. с. Vitals Master Zp 46144t (Китай) за , тоді як для 2000 кв. м виробник рекомендує Grunhelm S531LUX (Китай) такої ж потужності і з ціною . Справа в ширині полоси одночасно скошеної трави - у більш дорогої техніки вона складає 530 мм проти 460 мм. Бензопили . Найбільш популярне обладнання в цій категорії торгується в досить вузьких межах - 3,4-6,8 тис. грн . Але і їхні характеристики досить схожі - польська King KGCSG33 з 50-кубовим бензиновим двигуном за 3,4 тис. грн пропонує 3,3 кВт потужності, тоді як 60-кубова BOSCH BP 220 за 3,9 тис. грн має заявлену потужність 6.3 кВт.

. Найбільш популярне обладнання в цій категорії торгується в досить вузьких межах - . Але і їхні характеристики досить схожі - польська King KGCSG33 з 50-кубовим бензиновим двигуном за пропонує 3,3 кВт потужності, тоді як 60-кубова BOSCH BP 220 за має заявлену потужність 6.3 кВт. Мотокоси і тримери. Цю техніка в своїй масі пропонується ще дешевше - 2,5-4,2 тис. грн. за найбільш ходові моделі. Найдешевший серед масових Вітязь БГ-3900 (Китай) за 2,5 тис. грн з трьома ножами і двигуном на 5 к. с видає 3,9 кВт, тоді як в характеристиках польської Makita BC 526 за 3,6 тис. грн пропонується мотор на 6.2 к. с. і 4.2 кВт.

А що з генераторами?

Після минулорічного осінньо-зимового сезону блекаутів, викликаних російськими ракетними обстрілами енергетичної інфраструктури, вартість генераторів значно знизилась . Тепер популярний 3,8 кВт-ний LIPHER LP4500W вже пропонують за 8,5 тис. грн, тоді як в листопаді 2022 року агрегат аналогічної компоновки і потужності неможливо було купити дешевше 20 тис. грн.

Генератор Lіpher LP4500W на 3,8 кВт/год. Фото: Prom.ua.

Стосовно генераторів різних класів ситуація наразі наступна:

компактний однофазний апарат на 950 Вт Apollo HT-950 (Китай) - 3,8 тис. грн ;

; однофазний "економ-варіант" Makute MK2500 на 2,2 кВт (Китай) - 5,4 тис. грн ;

; італійський інверторний генератор Pramac PMI 2000 на 2,0 кВт - 20 тис. грн ;



; більш потужний дизельний однофазний Lipher LP8500D на 6.5 кВт - 29,6 тис. грн ;



; комерційний трифазний бензиновий Makute MK8000-A на 6.5 кВт - 36 тис. грн ;

; китайська промислова трифазна дизельна електростанція Kraft KRF-100KW/DA на 100 кВт - 755 тис. грн.

Варто зазначити велику пропозицію генераторів, котра далі тисне "вниз" на ціни - зараз лише на маркетплейсі Prom.ua лише в категорії "електрогенератори" виставлено 22 тис. об'яв лише в категорії "електрогенератори", тоді як така техніка подекуди зустрічається і в інших розділах сайту. Крім нього, на маркетплейсі OLX.ua по запиту "генератор" можна знайти 26 тис. таких товарів в лише в відповідній категорії, і ще 29 тис. пропозицій в розділі "дім та сад".

"Попит на генератори зараз зменшився, бо наразі немає проблем з електроенергією, і пік їх затребуваності був у жовтні-листопаді минулого року, коли попит виріс у 22 рази. Весною 2023 року генератори купують на 50% менше, ніж минулою весною тому", - констатують аналітики Prom.ua.

Чи почали українці економити на техніці?

Prom.ua надав виданню також статистику по середньому чеку по кожній з розглянутих вище товарних позицій. Згідно з нею українці в 2022 році вибирали більш дешеві міні-трактори , мотоблоки, культиватори, мотопомпи та генератори, однак зріс середній чек на газонокосарки , бензопили, мотокоси і тримери.

Назва товару Середній чек, весна-2021, грн Середній чек, весна-2022, і ріст/скорочення до весни-2021 Середній чек, весна-2023 і ріст/скорочення до весни-2022 Міні-трактор 75094 89560 (+19%) 72907 (-18%) Мотоблок/культиватор 9281 10780 (+16%) 8214 (-24%) Мотопомпа 3674 4320 (+18) 4189 (-3%) Газонокосарка 4405 4670 (+6%) 4720 (+1%) Бензопила 2489 3176 (+27%) 3410 (+7%) Генератор 9131 12896 (+41%) 9405 (-27%) Мотокоса, тример 2144 2568 (+20%) 2788 (+9%)

Тут варто врахувати зміну курса валют для цієї, переважно імпортної категорії товарів - якщо в 2021 році середньорічний курс долара США складав 27,7 грн, то уже в 2023 році виріс майже на третину, якщо порівнювати нинішнім офіційним курсом НБУ в 36,56 грн. Підсумовуючи: в умовах війни попит на більшість позицій садової техніки з ДВС зріс, проте українці за рік війни почали більш ощадливо підходити до її покупки.