Индивидуальный склад или гараж: как выгоднее хранить вещи, мебель, велосипед

Склады индивидуального хранения (англ. self storage) – это мини-хранилища для собственных вещей, мебели, техники, документов и т.д. Их арендуют на ограниченный срок обычно от 1 месяца. Редакция " Delo.ua " решила разобраться с перспективами рынка, активно развивающегося в условиях беспрецедентной миграции украинцев, вызванной полномасштабным российским вторжением.

Индивидуальные склады наиболее часто используются для хранения гражданами личных вещей (мебели, одежды, мототехники, архивов документов и других ценностей). Небольшие компании и интернет-магазины составляют в индивидуальных боксах товар и оборудование. Некоторые операторы складских помещений предлагают даже холодильные и морозильные камеры для хранения пищевых продуктов.

Первые упоминания о системном хранении товаров и ценностей встречаются в источниках 4 тысячелетия до н. е. у древних египтян. В современном виде рынок self-storage появился в США в конце 1950-х гг., а с 70-х концепция начала распространяться по всему миру. В Европе индивидуальные склады обрели популярность в 1990-х годах, а в Украине услуга self-storage в ее современном формате (боксы малых размеров, неограниченный доступ к хранилищу, многоуровневая охрана) появилась в 2015 году.

Рост рынка хранения всегда коррелирует с урбанизацией и сокращением жизненного пространства населения . В послевоенной Америке, как и в постсоветской Украине, индивидуальными складами поначалу служили частные гаражи. Однако по мере роста уровня урбанизации и благосостояния граждан жилые площади квартир или домов стали слишком дорогими для покупки и аренды, чтобы использовать их под редко используемые вещи.

Индивидуальные боксы компании "Свой склад". Источник: https://sviysklad.com/

Сегодня многие украинские все еще хранят вещи на балконах, дачах и в гаражах. Но застройка гаражных кооперативов многоэтажными паркингами постепенно создает потребность в небольших складских боксах для частных лиц.

Нет сомнений, что в Украине, как и в развитых странах, услуга аренды индивидуального складского бокса станет одним из самых популярных способов хранения вещей, а балконы, дачи и паркоместа будут использоваться исключительно по прямому назначению.

Современные складские центры обычно расположены у ключевых автодорог и транспортных развязок. Индивидуальные хранилища размещаются в закрытом охраняемом помещении, каждый бокс имеет собственное освещение. Доступ арендатора к личному складу чаще всего открыт круглосуточно, а срок аренды бокса – от 1 недели до 1 года и дольше.

Сколько стоит аренда ячейки?

Больше специализированных компаний по аренде индивидуальных складов предлагают свои услуги в столице . Для сравнения был выбран стандартный бокс с площадью 1х1 м и высотой 2-3 м, то есть двумя-тремя кубометрами полезного пространства. Арендовать такое небольшое хранилище на один месяц будет стоить 590 грн (компания "Складовка", 600 грн ("Свой склад"), 700 грн ("Кладова"), 790 грн ("Чердак"). "Tetris box" предлагает "куб") 1 куб.м за 600 грн/мес .

Месячная аренда несколько большей складской площади в 5 кв. м ( 2х2,5м при высоте "потолка" 2-3 м ) колеблется в меньшем диапазоне - 2250 грн ("Свой склад" и "Складовка"), 2300 грн ("Кладовая"), 2430 грн ("Чердак") 2500 грн ("Tetris box").

Компании не предлагают склады с "серьезными" габаритами, сопоставимыми с площадью стандартного гаража для легковушки (18-25 кв. м), обычно их номенклатура заканчивается на 12 кв. м. "Свой склад" просит за такую площадь ежемесячно 4650 грн, "Комора" - 4900 грн, "Чердак" - 5615 грн. У "Складовки" можно арендовать 15 кв. м за 5900 грн, а у "Tetris box" - за 6300 грн .

Компании предлагают и большие складские площади от 40 кв. м до 240 кв. м, но это уже полноценные склады для бизнес-использования.

Индивидуальные боксы с обшитыми металлическим профилем стенами от компании "Tetris box". Источник: https://tetrisbox.ua/wp-content/uploads/

В общем, существует тенденция к уменьшению цены склада в зависимости от увеличения его площади . Например, у "Tetris box" индивидуальное хранилище площадью 21-35 кв. м обойдется в 375 грн за 1 кв. м в месяц, площадью 51–100 кв. м – 320 грн/м, площадью от 100 кв. м - 275 грн/м. Аналогично дешевле арендовать склад на длительное время – помещение от 100 "квадратов" при аренде на один месяц стоит 275 грн/кв. м, на 6-12 месяцев – 261 грн/кв. м, дольше одного года – 248 грн/кв. м .

Менеджер компании "Комора" пояснила, что спросом у их компании пользуются все виды ячеек – есть заявки и на 15-18 кв. м, и на 1–7 кв. м. Чаще всего, чтобы разгрузить квартиру от лишних вещей клиентам хватает 1-2 кв. м, тогда как под офисное оборудование снимают 7-10 "квадратов".

Как хранить конкретные вещи?

Шины, колесные диски и колеса в сборе. Почти все компании отдельно предлагают хранение колес или их частей - дисков и шин. При этом в компаниях отмечают, что комплекты колес можно хранить в арендованных индивидуальных боксах, но в специализированных хранилищах поддерживается оптимальный баланс влажности при отсутствии прямых солнечных лучей.

Например, "Чердак" предлагает хранение отдельно комплекта шин за 150-242 грн/мес. в зависимости от радиуса, тогда как для четырех колёс услуга будет стоить ненамного дороже – 182-273 грн. В общем, нет особой разницы в хранении колес или отдельно шин, просто часть автовладельцев имеют летний и зимний комплекты колес, а некоторые "переобуваются" каждый сезон.

Велосипеды. Сезонное хранение велосипеда в "Чердаке" обойдется в 200 грн/мес ., его размер не имеет значения. За эти деньги компания обещает пребывание велосипеда в температурном режиме +5-18 градусов при избегании прямых солнечных лучей, отсутствии повышенной влажности и влиянии воды. Транспортное средство крепится на стене в специально оборудованной общей зоне, без предоставления постоянного доступа к нему. Велосипед будет возвращен владельцу по первому требованию или по истечении срока сезонного хранения.

Если клиенту требуется постоянный доступ к велосипеду, в компании советуют арендовать индивидуальную ячейку.

Мотоциклы. Хранение мотоциклов, скутеров и другой подобной техники невозможно на стене, как в случае с велосипедами. Для их размещения "Свой склад" предлагает отдельные закрытые боксы 2,5х1,25 кв. м и высотой 3,5 м с возможностью установки дополнительных полок для расширения функционала хранилища. Диапазон цен – от 750 грн/мес. в "Чердаке" и 840 грн/мес. у "Своего склада" до 1390 грн/мес. в "Складовке".

Поскольку речь идет о раздельном хранении мотоциклов, пользование ими возможно в любое время, когда склады открыты.

Металлические контейнеры. Если клиенту не важен температурный режим для хранения вещей, то их можно разместить в морском контейнере. В нем можно хранить мебель, личные вещи, товары, грузы, стройматериалы, дачный инвентарь и многое другое. Это получается несколько дешевле индивидуальных складов - у "Складовки" контейнер площадью 5 кв. м и объемом 10,4 м³ обойдется в 1150 грн в месяц, а "коммерческое" хранилище на 30 кв. м ( 67 м³ ) будет стоить 5400 грн/мес .

Погрузка вещей в индивидуальный бокс. Источник: "Tetris box"

Вдобавок, хранилище на 30 "квадратов" вмещает содержимое одной еврофуры или вещи из большой квартиры или дома, подходит для хранения больших партий товаров, оборудования, крупногабаритных вещей и строительных материалов. Кроме того, компания может оборудовать контейнер стеллажами для увеличения полезной площади склада.

Фулфилмент для малого бизнеса. Фулфилмент - современный сервис для малого бизнеса, позволяющий предпринимателю сконцентрироваться на его развитии и осуществлении продаж, в то время как все логистические задачи берет на себя фулфилмент-оператор со своими складскими площадями. Аутсорсинг складских и логистических функций на одного оператора экономически выгоднее, поскольку все услуги по перевозке предоставляются в одном месте , а предприниматель может контролировать свой бизнес онлайн.

Например, "Чердак" готов выполнить за бизнесмена следующие операции (пакет услуг М (100-1000 отправок товаров в месяц):

прием и ответственное хранение доставленной на склад компании продукции;

обработка заказов, доукомплектация, маркировка, взвешивание и оценка заказа, упаковка (картон - 13 грн /заказ, стрейч 2 грн/м , пупырчатая пленка - 8 грн/м ) и отправка ( 15 грн /заказ);

/заказ, стрейч , пупырчатая пленка - ) и отправка ( /заказ); доставка заказов основными почтовыми операторами в пункт выдачи в Киеве;

прием наложенных платежей, обработка возвратов, услуги call-центра;

аналитика, доступ к остатку товаров на складе.

Общая стоимость услуг по фулфилменту обсуждается с предпринимателем индивидуально. Минимальная плата в "Чердак" за администрирование товаров в боксе объемом 1 куб. м (до 50 отправок товаров в месяц) составляет от 400 грн/мес. и выше.

Что можно хранить в индивидуальных складах?

Что еще готовы принять на сохранность компании:

Продовольственные продукты. Для этих и других скоропортящихся товаров предлагают холодильные и морозильные склады. Их комплектацию, режим работы и стоимость услуги обычно обсуждают с клиентом индивидуально;

Сухие склады. Используются для хранения товаров, требующих особых температурных условий – это некоторые автозапчасти, элементы декора для дома, детские игрушки, строительные материалы, станки и другие грузы;



Хранение вещей и мебели при ремонте или при переезде в другую квартиру;



Предоставление площадей под офисное помещение;

Архивы документов;

Детские автокресла; автозапчасти, верхние багажники и прицепы к авто;



Дачная и садовая мебель, бытовая техника, качели, батуты, палатки, инструмент и оборудование, детские вещи;



Лодки и моторы для них, лыжи, санки, сноуборды;

Спортивное и туристическое снаряжение, тренажеры, скейтборды палатки и спальники, альпинистское оборудование, рыболовные снасти;

Что нельзя хранить в личных боксах? Список запрещенных к хранению вещей в целом одинаков для всех компаний, предоставляющих в аренду индивидуальные хранилища. Это следующие предметы:

Животные, птицы, пресмыкающиеся, растения;

Наркотические вещества;

Оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также специальные материалы и оборудование для их изготовления;

Ядовитые, токсичные, легковоспламеняющиеся резко пахнущие вещества, в том числе в аэрозольных упаковках;

Радиоактивные вещества и материалы, сжатые газы, инфекционные материалы и жидкости, а также предметы, создающие сильные электрические и магнитные поля;

Материалы, вещества и предметы, способные оказать вредное влияние на организм человека;

Имущество, противоправно изъятое у собственника, или право собственности на обжалуемое в судебном порядке.

При принятии вещей на хранение стороны подписывают соответствующий договор, включающий акт приема-передачи имущества, список доверенных лиц, имеющих доступ к хранилищу, а также дополнительные условия от сторон.

Юридические особенности хранения

Вещи должников могут "утилизировать" или отправить в специальный "отстойник". Менеджер "Своего склада" отмечает, что если арендатор не платит за съем индивидуального склада полгода-год и не выходит на связь с компанией, то его хранилище распечатывается. После этого руководство действует по своему усмотрению - имущество утилизируется или вывозится в специальный "отстойник" за пределами склада.

"Мы даем срок три месяца. Я вам больше скажу по практике – мы ждем по полгода-год. Это в договоре прописано три месяца, но ждем дольше. Мы понимаем, что в стране война, и идем навстречу клиентам. Но если просто игнорируются сообщения, звонки и предупреждения, то извините", - рассказывают в компании.

"Бывает такое, что человек не может платить и отказывается от своего имущества. Мы это имущество продаем и оплачиваем аренду бокса. Или мы пускаем клиента в бокс, он сам занимается реализацией вещей и платит нам аренду", - добавляют в Коморе.

Компания не несет ответственности за сохранность вещей на случай форс-мажора. Менеджеры "Коморы" и "Своего склада" объясняют - на случай форс-мажорных случаев вроде "прилета" российской ракеты в склад, компания не будет компенсировать стоимость уничтоженных вещей . На такие случаи они предлагают заранее застраховать имущество, а в "своем складе" даже могут помочь с оформлением страховки.

Для тех, кто выехал за границу, нужно присутствие доверенного лица для сделок с имуществом. Если клиент уехал в другую страну, он может положить дополнительные вещи на хранение только в присутствии доверенного лица, указанного в договоре. То есть, компания не может встретить представителя службы доставки, открыть бокс и внести в хранилище дополнительные вещи, это можно сделать в присутствии клиента или его доверенного лица.

Впрочем, из правил возможны и исключения. В "Своем складе" объясняют, что если в договоре предварительно разрешили доступ представителей почтовых служб к боксу, и хозяин передал ключи от него компании – складирование дополнительных вещей возможно.

Компании чаще всего не предоставляют сопутствующие услуги, но помогают в их поиске. Это касается, например, логистики и найма грузчиков. Менеджер "Своего склада" объясняет, что раньше компания сама занималась перевозками, но с начала войны предлагает контакты проверенных перевозчиков.

А может, лучше классический гараж?

С другой стороны, частный сектор предлагает аренду гаражей площадью около 18-25 кв. м. Эта услуга базово включает ряд преимуществ, которые предлагает маркетинг сторейдж-компаний – это круглосуточный доступ к хранилищу, или возможность подъехать на автомобиле прямо к воротам для погрузки/разгрузки. Кроме того, большинство гаражных кооперативов имеют свою охрану, которая может обратить внимание на попытки злоумышленников приникнуть в гараж.

Капитальный кирпичный гараж в Киеве, стоимость аренды – 2500 грн/мес. Источник: https://www.olx.ua/d/ru/obyavlenie/zdam-garazh-golosvskiy-rayon-IDSrRYP.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0

Относительно Киева цены аренды гаражей обычно колеблются в пределах 1500-4000 грн/мес., но большинство предложений находятся в диапазоне 2000-3000 грн/мес.

Сейчас сервис объявлений "Olx.ua" предлагает в Киеве 750 объявлений о сдаче гаражей или паркомест.

Таким образом, аренда гаража выгоднее индивидуальных складов, если речь идет о больших складских площадях - если за 2000-3000 грн/мес. можно получить 18-25 "гаражных" метров, за аналогичные деньги доступна аренда 5-7 кв. м в сторейдж-компании.

Независимый риэлтор Александр Житюк в комментарии подчеркнул, что гаражи однозначно доминировали на рынке до войны , но из-за миграции населения ситуация начинает меняться в пользу индивидуальных хранилищ . Поэтому рынок индивидуальных боксов активно развивается, тогда как гаражи как склад для семьи со временем уйдут в прошлое.

По его словам, это вызвано целым рядом факторов и изменений в человеческом сознании:

Урбанизация вносит свои коррективы в рынок. Гараж наиболее выгодно использовать одновременно как паркоместо для автомобиля и склад для сохранения лишних вещей. Однако, люди стремятся держать авто как можно ближе к квартире , а гаражные кооперативы обычно расположены вдали от жилой застройки. Поэтому многие автовладельцы разделяют имущество – авто хранят на паркоместе вблизи дома, а вещи складывают в индивидуальных складах. Со временем эти тенденции будут только усиливаться;

, а гаражные кооперативы обычно расположены вдали от жилой застройки. Поэтому многие автовладельцы разделяют имущество – авто хранят на паркоместе вблизи дома, а вещи складывают в индивидуальных складах. Со временем эти тенденции будут только усиливаться; Люди в городах постепенно отходят от загромождения балконов, дач и гаражей. Советская ментальность с привычкой сохранять ненужные вещи постепенно сменяется оптимальным подходом. Поэтому еще 10 лет назад среднестатистическая семья заполнила бы гараж ненужными вещами, то сейчас хватит бокса площадью 1-3 кв. м ;

; Сокращение рынка труда и доходов населения привело к миграции украинцев по стране и крупным городам в поисках работы. Из-за вызванного войной сокращения доходов, среди граждан остается все меньше желающих снимать большие квартиры с дополнительными площадями под складирование не нужных для ежедневного употребления вещей;

Нынешний рынок индивидуальных складов еще не заработал в полную силу . У нас остается значительное пространство для конкуренции между сторейдж-компаниями и возможность дальнейшего снижения цен на их услуги. Сейчас компании ориентируются скорее на отдельных клиентов, сравнительно небольшое количество которых не позволяет развить услугу до "промышленных" масштабов с большими оборотами и невысокой маржинальностью. Александр Житюк прогнозирует, что всплеск на рынке еще впереди - когда больше украинцев распробуют такие хранилища, цена на их аренду снизится, будет построено много новых складских помещений, а гаражи окончательно уступят новой услуге.

Например, 10 лет назад квартиры сдавались как с мебелью, так и без нее, переехать со своей мебелью на другую квартиру было нормой. Сейчас 99,5% квартир кажутся меблированными, поэтому свою мебель нужно продавать, или на время арендовать сторейдж или гараж для их хранения. Но в гараже под вопросом влажность и отсутствует адекватный температурный режим, то есть для таких случаев гараж уже не подходит. Александр Житюк независимый риэлтор

Немного о хай-тек на рынке хранилищ

Самая современная тенденция на сторейдж-рынке высокоразвитых стран. "облачные" хранилища , для пользования которыми пользователь вообще не контактирует с доставкой и логистикой . Суть услуги – клиент выбирает ненужные ему вещи, которые он хотел бы хранить в хранилище, и вызывает службу доставки сторейдж-сервиса. Специалисты компании принимают товар и отправляют на склад, они возвращают товар сразу после соответствующего запроса пользователя. Таким образом, клиент вообще не тратит время на менеджмент своего имущества – компания делает за него вообще всю работу, а он только выбирает время сдачи-получения вещей.

Пока в Украине еще нет подобного сервиса. Ближайшее сравнение - "облачные" кухни (dark kitchen), появившиеся в стране в 2021 году в разгар "коронавирусного" кризиса. В ресторан с такой кухней нельзя зайти и сделать заказ – они готовят только для сервисов доставки, то есть возможен только онлайн-заказ таких блюд.

Александр Житюк подчеркивает, что подобный сервис получит в Украине своих поклонников, но вряд ли станет очень популярным . Он дает большую свободу пользователю из-за лишения его необходимости "заморачиваться" с индивидуальным боксом, но и лишает клиента конфиденциальности - если в собственное хранилище можно разгрузить ненужное сейчас имущество без участия посторонних лиц, то курьеру "облачного" хранилища придется передавать, например, любимую гитару. Кроме того, растет шанс повреждения имущества во время его прохождения по этапам такого хранилища.