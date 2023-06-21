Подбираем бомбоубежище: что предлагает рынок

Из-за полномасштабной российской агрессии в Украине развилась новая строительная подотрасль - возведение бомбоубежищ и укрытий. Компании предлагают разные варианты конструкций и материалов, а цена бункера стартует от нескольких десятков тысяч гривен. Издание Delo.ua изучало, чем сертифицированное бомбоубежище отличается от сельского погреба, как строят укрытие за границей, и спрос на эту услугу.

В Украине из-за полномасштабного российского вторжения возрос спрос на частные бомбоубежища, в которых население спасается от возможных ракетных обстрелов и бомбардировок. Заказчиками таких сооружений не только владельцы коттеджей, но и коммунальные предприятия, школы, детские сады и другие организации.

Производством и установкой бункеров в Украине занимаются десятки строительных компаний , предлагающих готовые типовые модели из железобетона или стали, которые можно привезти заказчику, смонтировать и оборудовать необходимыми коммуникациями. Некоторые заказчики предпочитают строительство бомбоубежищ по собственному проекту.

Бункер в частном доме призван обеспечить безопасность его жильцам в случае непредвиденных ситуаций, таких как:

полномасштабные военные деяния. Бункер защищает от поражения из стрелкового оружия, автоматов, пулеметов, пушечных снарядов малого и среднего калибра;

природные катаклизмы. Дом с бункером призван защитить от ураганов, аномальных гроз, дождей, града. Также хранилище помогает спастись от чрезмерно высокой температуры воздуха во время пожара;

выбросы в атмосферу вредных веществ.

Какие практики внедряются в других странах?

США: Изготовление бункеров – очень популярный бизнес в Соединенных Штатах, где почти 100 тыс. семей владеют частными бункерами. Массово строить их начали во время Карибского кризиса в 1960-х, из-за угрозы ядерной войны с СССР. Войны не произошло, в то время как потребность в бункерах у американцев осталась. Кроме того, на североамериканском континенте встречаются ураганы и торнадо, так что во многих штатах желательно иметь свое подземное хранилище.

В США также зародилось и оттуда распространилось по миру движение сурвивалистов (от англ. survival – выживание) – социальное явление, когда отдельные лица или группа лиц активно готовятся к чрезвычайным ситуациям, вызыванным нарушением общественного порядка из-за политических или экономических кризисов.

Сурвивалисты занимаются самообеспечением, созданием запасов (от медикаментов и наборов для выживания до строительства подземных бункеров), а также получением знаний и навыков выживания. "Выживальщики" часто проходят подготовку по оказанию первой и неотложной медицинской помощи, обучению самозащите, строят тайники для выживания или подземные хранилища, которые могут помочь им пережить возможную техногенную, климатическую или общественную катастрофу.

Компания Vivos Group предлагает комфортное хранилище, оборудованное на бывшем военном объекте в Южной Дакоте. Комната предлагается за $45 тыс. с дополнительным ежегодным платежом в $1 тыс. Источник: https://www.terravivos.com/vivosxpoint.php

Израиль: если в США строят хранилища преимущественно из-за собственных убеждений или страхов граждан перед будущим, то жители Израиля вынуждены жить с постоянной угрозой обстрелов неуправляемыми реактивными снарядами из сектора Газа и соседних стран. Там занялись вопросом гражданской защиты населения и созданием отдельно стоящих бомбоубежищ из бетона уже на третий год независимости - в 1951 году. С 1972 года укрытия начали устанавливать в подвалах жилых домов.

В 1992 году Израиль изменил концепцию планирования укрытий - общие бомбоубежища исчезли в пользу "бытовых" укрытий, которые являются непосредственной частью жилого дома и индивидуальны для каждой семьи . То есть речь идет об одной из комнат с минимальной площадью 9 кв. м, которая используется постоянно – это может быть спальня, детская комната, зал. Толщина стен комнаты из армированного бетона для наружной стены составляет 35 см (для некоторых опасных районов существовали нормы относительно 50 см ), внутренних – 20-25 см .

Израиль, жилая комната со стенами из армированного бетона. Источник фото - портал Defence-express, https://defence-ua.com/minds_and_ideas/bomboshovischa_izrajilju_chi_realno_tak_zrobiti_v_ukrajini-11761.html

Таким образом, в случае угрозы ракетного удара израильтяне должны перейти в защищенную комнату, закрыть бронеставни на окнах и бронированные двери. Этот механизм считается более эффективным нежели система муниципальных бомбоубежищ Поскольку такие комнаты не требуют затрат на содержание, а населению легче добраться до укрытия, чем, соответственно, решается проблема игнорирования им воздушных тревог.

Германия: содержание бомбоубежищ достаточно дорого даже для стран с развитой экономикой . Так, в 2007 году правительство страны прекратило обслуживание примерно 2 тыс. бункеров по финансовым причинам. В настоящее время в стране насчитывается около 600 укрытий для 500 тыс. человек, то есть место в бомбоубежище найдется только для каждого 166-го гражданина Германии.

Оценивая масштабы разрушений от войны в Украине, в Германии запустили инвентаризацию существующих бомбоубежищ, которая продолжалась до весны 2023 года. В настоящее время правительство предлагает изучить возможность использования в качестве укрытий объектов автомобильной и железнодорожной подземной инфраструктуры.

Швейцария : во время Холодной войны страна ввела обязательное строительство ядерных бункеров - владельцев дома или жилого сооружения с количеством комнат более восьми обязали отводить часть площади под бункер, который служил хранилищем на случай ядерного конфликта.

В 2012 году законодательство обновили, разрешив застройщикам отказаться от обязательного отвода площади здания под укрытие при уплате государству компенсации в размере 800 франков. Собранными компенсациями распоряжаются городские власти, направляя их на строительство новых укрытий и содержание действующих, или на финансирование других мер гражданской безопасности.

Таким образом, за более чем 60 лет действия законодательства по обязательному строительству укрытий для гражданского населения, Швейцарии удалось полностью обезопасить граждан в случае войны, применения ядерного оружия, чрезвычайной ситуации и других катастроф.

Сингапур : с 1996 года страна строит хранилища по израильскому принципу на каждом этаже жилого дома или общественного здания. Невыполнение обязанности по поддержанию частных и этажных укрытий влечет наложение штрафа в размере $5 000 и пени в размере $250 за каждый день после предъявления обвинения в таком правонарушении.

Финляндия : страна начала строить разветвленную сеть бомбоубежищ в 1960-х годах, используя свой опыт борьбы с Советским Союзом в зимней войне 1939 года. Финская практика использования укрытий считается одной из лучших в мире. Согласно ей, почти все здания в стране должны иметь свои собственные бомбоубежища. Так, только в Хельсинки насчитывается около 5,5 тыс. объектов гражданской обороны в расчете на 900 тыс. человек, превышающий население столицы. В общей сложности, в 5,5-миллионной Финляндии действует около 54 тыс. схронов разного типа, которые могут одновременно вместить 4,4 млн человек .

Спортивный центр в Хельсинки. Его можно быстро превратить в бомбоубежище, способное вместить более 6000 человек. Фотография: Петр Зауэр/The Guardian, https://www.theguardian.com/world/2022/apr/22/how-finland-bunker-mania-made-sense

Частные дома в Финляндии площадью до 1,2 тыс. м² в большинстве своем не имеют укрытий. В то же время хранилища в многоквартирных домах часто используются как складские помещения Поэтому закон дает 72 часа на освобождение помещений гражданской защиты от лишних вещей с момента введения чрезвычайного положения, и 2 часа на то, чтобы забрать лишние вещи из бомбоубежищ.

Эстония : к 2034 году в стране планируют построить бомбоубежища, рассчитанные на 730 тыс. человек, или половину ее населения. Такие меры вводятся из-за российской агрессии в Украине, а вроде подходов к строительству укрытий планируется позаимствовать опыт соседней Финляндии.

Сейчас 1,3 -миллионная Эстония имеет около сотни общественных бомбоубежищ, рассчитанных на 50 тыс. человек, и этого количества им катастрофически мало.

В итоге: подход к созданию укрытий приблизительно одинаков во всем мире, но с сильным отличием в сторону качества для стран, находящихся в состоянии вооруженного конфликта, или расположены в неблагоприятных природных условиях.

Какой бункер можно купить в Украине?

Проанализировав доступные на рынке предложения для частных хозяйств, издание выделило следующие варианты укрытий: готовые к монтажу стальные или железобетонные конструкции , или строительство хранилища по проекту , разработанного под нужды заказчика. Во всех случаях речь идет только о подземных хранилищах - слой грунта над бетонным хранилищем эффективно гасит ударную волну взрыва, а разлетающиеся обломки скорее увязнут в земле, чем остановятся о кирпич или бетон.

Далее приведены примеры бомбоубежищ, популярных на украинском рынке.

Стальной подземный бункер BunKers

Компания из Днепра занимается установкой и обустройством металлических бункеров, производимых на заводе металлоконструкций в Умани. Компания предлагает следующие виды хранилищ:

Характеристики Бункер "Мини" Бункер "Стандарт" Габариты, м 3×3 3×6 Высота, м Внутренняя – 2,2 м, снаружи – 3 м. Внутренняя 2,2м, снаружи – 3м. Вход и аварийный выход. да да Бронированная водо- и газонепроницаемая дверь и люк. да да Отдельная комната для обеззараживания. да Оснащен системой фильтрации воздуха и воды. да В ванной комнате есть запасы воды. да Подключена водоканализационная система и электрокоммуникации. да Есть мебель да

Схема бункера "Стандарт" с оснащением мебелью. Фото: BunKers

В соответствии с потребностями клиента BunKers может установить дополнительные опции, наиболее распространенные из которых:

система фильтрации воздуха от ядерного, био и хим загрязнения;

солнечные батареи;

внешний видеонаблюдение;

водонагреватель;

электрорадиатор;

Следует добавить, что и другие компании по изготовлению хранилищ предлагают подобные виды комплектации, которая условно разделяется на две основные группы - " голые стены "с подводкой коммуникаций для последующего обустройства самим заказчиком, или" под ключ с установленными системами обеспечения жизнедеятельности, мебелью и отделкой.

В компании объяснили, что стоимость хранилища обсуждается с каждым клиентом отдельно , и зависит от оснастки здания, сорта металла для стен хранилища, и большим количеством других параметров. Однако, бункер "мини" с установкой "под ключ", со всеми строительными работами и рытье котлована стоит ориентировочно от $35 тыс., тогда как бункер "стандарт" стоит от $55 тыс.

Кому: представители компании отмечают, что чаще всего их изделия заказывают частные лица или заводы, которые создают подземные бункеры для защиты работников.

Что нужно : перед строительством заказчик обязательно должен предоставить геодезическое исследование участка , на которой планируется зарыть бункер Нужно определить, нет ли вблизи строительства плавуна, грунтовых вод или других геологических противопоказаний для размещения хранилища. Также в зависимости от результатов "геодезии" и исследования пласта грунта технологи и инженеры компании определяют индивидуальные параметры строительства, такие как необходимую глубину закапывания бункера.

Какая технология : заливается бетонная подушка, на нее ставится стальная капсула – бункер, которая затем "закрывается" в железобетонный саркофаг. Важно, что над бункером вкапывается ж/б плита толщиной 30 см, которая служит дополнительной защитой от поражения обломками ракет или снарядов. Также защита от обстрелов обеспечивает слой грунта. То есть, технология предоставляет тройную систему защиты - грунт-железобетон-сталь.

От чего защищает : представители BunKers гарантируют защиту от артиллерийского и танкового обстрела, обстрела беспилотниками, обломков ракет. При этом в случае прямого попадания в бункер ракеты типа "Калибр" 3М54 или подрыва вблизи ядерной бомбы шансов выжить у жителей хранилища нет.

"В таком случае без шансов – тогда вам нужен такой бункер, как у Путина, а он стоит миллиарды. Но от артиллерийских и танковых обстрелов наше хранилище защитит. Даже если будет химическое заражение, то в бункере с установленной системой фильтрации воздуха можно прожить столько, на сколько у вас хватит пищи и воды. Если у вас достаточные запасы, то вы можете хоть месяц-два там находиться", - объяснили в строительной компании.

Самый популярный "доп" : клиенты чаще всего хотят сделать третий вход , чтобы сразу попасть бункер из частного дома. Таким образом, во многих хранилищах три входа – основной и запасной со стороны поверхности, и один подземный из дома. Это позволяет спуститься в бомбоубежище под обстрелом, не рискуя выходить на открытое пространство.

Население колеблется : компания уточняет, что количество заказов у нее варьируется в зависимости от типа проекта, но сейчас не наблюдается очередей на строительство укрытий на частных участках. Это объясняется финансовым вопросом – собственно бомбоубежище стоит как однокомнатная квартира, но зарыта под землю и с существенно меньшей площадью. Поэтому многие украинцы не спешат инвестировать в подземные объекты гражданской защиты.

Также BunKers уточняет, что строит бункеры согласно следующим законодательным стандартам:

При изготовлении, монтаже и установке компания использует положения следующих нормативных документов: Кодекс гражданской защиты Украины; Закон Украины «Об использовании ядерной энергии и радиационной безопасности»; ДБН В.2.2-5-97 Изменение №3 «Дома и сооружения. Защитные сооружения гражданской защиты»; ДБН В.2.6-198:2014 «Стальные конструкции. Нормы проектирования»; Стандарты FEMA 320 (2014 г.), FEMA 361 92015 г.), ICC 500 (2014 г.) (США); Требования к гражданской обороне (требования для строительства бомбоубежищ) «Единое положение»/Строительная индустрия/Израиль, 2010». список нормативных документов (Приховати)

Бункер "Схов"

Предприниматели из Харькова занимаются строительством автономных подземных стальных бункеров " Схов ". Концепция такого бомбоубежища – создать пространство с высоким уровнем защиты и комфорта.

Как рассказал изданию соучредитель проекта Александр Чирва, наличие в частном доме такого хранилища позволит не покидать место жительства в случае чрезвычайной ситуации. Бункер "Схов" накрывается монолитной железобетонной плитой толщиной 20-35 см и закапывается в грунт на 2-3 метра, что дает возможность. выдержать попадание тяжелой артиллерии.

Бункер стоит от $67 тыс. ( 2,45 млн грн ) за базовую версию и состоит из основного модуля, модуля входа и шахты эвакуационного выхода. Габариты помещения – 7,5х2,5х2,8м .

План бункера "Схов", вид сверху. Источник: сайт компании

Все элементы конструкции бомбоубежища выполнены из стали и герметично сварены. Жесткость конструкции обеспечивает стальной каркас из толстостенной профильной трубы, наружная поверхность бункера отделана антикоррозионным покрытием. Корпус "Укрытие" утеплен минеральной ватой.

Производитель устанавливает бункер в котлован на предварительно подготовленное бетонное основание и подключает его к необходимым коммуникациям. Далее производится гидроизоляция котлована и отливается защитная плита над ним. Для монтажа бомбоубежища необходима площадка с габаритами не менее 19х13 м, под которым будет установлен бункер. Также рядом необходимо свободное место для выполнения земляных работ и подъезда спецтехники.

Для долгосрочного проживания в укрытии предусмотрена холодильная и морозильная камера, запас питьевой воды в 1,5 куб. м, система водоочистки, место для хранения вещей в полу бункера, вместительные ящики и техническое помещение. Кухня оснащена электрической плитой, вытяжкой, микроволновкой, раковиной и обеденным столом, а санузел - душевой кабиной, бойлером и системой очистки канализационных отходов.

Трехмерный план бункера "Схов". Источник: сайт компании

Александр Чирва уточняет, что на случай поражения основного выхода бомбоубежища существует запасной эвакуационный люк. В случае полного блекаута и отключения коммуникаций в хранилище находится инверторный генератор на 7 кВт с запасом горючего. Он питает систему вентиляции, сушки и нагрева воздуха, насос водоснабжения и канализации. Кроме того, бронированная дверь и возможность обустройства замаскированного входа позволяют переждать оккупацию .

Соучредитель проекта пояснил, что сейчас компания тестирует первый образец "Схова" на предмет работы всех систем жизнеобеспечения и их достаточности для автономного проживания людей. У компании уже есть первые рассчеты хранилищ для реальных клиентов, но первые модули еще производятся на заводе. Сама компания утверждает, что объем производства будет зависеть от количества заказов и количество построенных модулей можно легко масштабировать для удовлетворения спроса.

Относительно строительных норм Александр Чирва подчеркивает, что в условиях войны Украина, к сожалению, не разработала конкретных нормативов строительства объектов гражданской обороны. Производители бункеров ждут, когда государство утвердит конкретные нормы , которые аргументировали бы необходимую степень защиты для каждого элемента таких сооружений. Это значительно упростило бы работу отрасли и гарантировало людям лучшую защищенность.

Есть какие-то общие положения, например, что в хранилище должно быть четыре литра воды в сутки на человека, или требуется два выхода, если в нем размещается более 50 человек. Такие общие нормы есть, но нет конкретных – например, толщины бетона, необходимой для хранилища. Таких норм еще нет, и мы их тоже ждем, чтобы они были четко продуманы". Александр Чирва соучредитель проекта "Схов"

В качестве примера он приводит монолитную ж/б плиту, которая устанавливается над бункером. Разработчики подземных хранилищ просчитали базовые варианты, из которых следует, что достаточная ее толщина – 250-350 мм, и на взгляд предпринимателей этого достаточно. Но нужна и соответствующая стандартизация подобных вопросов от государства, имеющего гораздо большие возможности по тестированию защитных сооружений.

Бункеры под заказ от Bunker Stroy

Киевская фирма Bunker Stroy также предоставляет услуги по строительству бункера в соответствии с пожеланиями клиентов. Сейчас на сайте компании продемонстрированы 9 проектов площадью 18, 5 – 56,5 кв. м, что рассчитаны на одновременное пребывание от 2-4 до 8-10 человек. Компания указывает, что цены построек рассчитываются для каждого проекта отдельно, но все бункеры имеют следующие общие характеристики:

основа – ленточный фундамент и монолитная железобетонная плита;

стены – блоки из монолитного железобетона;



перекрытие – бетонные плиты + монолитный железобетон толщиной 250мм + грунтовая насыпь поверх бункера;



система вентиляции с системой фильтрации воздуха разного уровня, защищающая от пыли, биологических веществ и ядовитых примесей;



электричество – работы включают подключение всех необходимых электроприборов, рекомендовано установить электрогенератор, солнечные батареи и аккумуляторы;



выход из укрытия выполнен в виде бетонного лестничного марша или вертикальной лестницы. Рекомендуется сделать аварийный выход, который будет находиться на безопасном расстоянии от заблокирующих сооружений;



водоснабжение происходит путем подключения к центральной системе, возможно бурение скважины и установка системы фильтрации. Опционально можно установить емкость для хранения воды;



санузел с септической системой.



Один из типичных проектов Bunker Stroy. Источник: сайт компании.

Кроме того, в список допов входит система кондиционирования, теплый пол, внутренняя отделка по плану заказчика, подключение интернета и мобильной связи, установка систем охраны и пожарной сигнализации.

Интерьер одного из проектов Bunker Stroy. Источник: сайт компании.

Строители из маркетплейсов

Предприниматели на сайте торговой площадки Prom.ua также предлагают определенный ассортимент услуг строительства бомбоубежищ, а также готовых бетонных изделий. В целом они оценивают свои услуги значительно дешевле специализированных компаний – от 8 тыс. грн за погреб-кессон диаметром 1,7 м и высотой 2 м. Такие компании предоставляют значительно более узкий ассортимент услуг – например, в таком погребе-бомбоубежище не выполняется подвод необходимых коммуникаций, отсутствует толстая накрывающая плита, а изделия не закапываются под землю на несколько метров.

Иллюстрация макета погреба-бомбоубежища за 62 тыс. грн. Источник: маркетплейс Prom.ua

Так, на маркетплейсе предлагается железобетонный погреб-бомбоубежище с габаритами 3,0х2,5х2 м, площадью 6 кв. м и толщиной стенки 15 см за 42 тыс. грн. Следует учесть, что в стоимость строения не входят его сопутствующие детали: ляда погреба ( +5 тыс. грн ), лестница ( +8 тыс. грн ), бетонная горловина для входа ( +5 тыс. грн ), услуги погрузки автокраном на заводе ( +2 тыс. грн ). То есть монтаж погреба с обустройством водоотвода и учетом всех "допов" будет стоить заказчику от 62 тыс. грн .

Однако, открытым остается вопрос соответствия этого погреба стандартам объектов гражданской защиты Так, в приведенном объявлении нигде не указано соответствие этой продукции госстандартам и ГБН относительно защитных сооружений гражданской защиты. Также не приведена ни одна информация о безопасности пребывания в таких укрытиях , или практический опыт людей, пересидевших в погребах обстрелы русских оккупантов.

На Prom.ua предлагаются железобетонные бомбоубежища и услуги по их изготовлению под пожелания заказчика в диапазоне от 10 тыс. грн до 350 тыс. грн и выше.

Примечательно, что строители в приватных беседах подчеркивают - спрос на бомбоубежища в стране не очень активен, и эта услуга является лишь опцией среди других строительных работ. Это объясняется выездом значительной доли платежеспособного населения за границу, нехваткой свободных средств у населения, а также надеждами граждан, что именно к ним не прилетят российские ракеты.

Кроме того, объекты гражданской защиты делаются по многократно более жестким нормам по сравнению с гражданскими зданиями, и, соответственно, стоят в разы дороже. Поэтому далеко не каждое частное лицо может позволить себе хорошо защищенный, но маленький по площади объект, еще не используемый ежедневно, констатируют представители отрасли.