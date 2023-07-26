Індивідуальний склад чи гараж: як вигідніше зберігати речі, меблі, велосипед

Склади індивідуального зберігання (англ. self storage) - це міні-сховища для власних речей, меблів, техніки, документів, тощо. Їх орендують на обмежений термін, зазвичай від 1 місяця. Редакція “Delo.ua” вирішила розібратись з перспективами ринку, який активно розвивається в умовах безпрецедентної міграції українців, викликаної повномасштабним російським вторгненням.

Індивідуальні склади найчастіше використовуються для зберігання громадянами особистих речей (меблів, одягу, мототехніки, архівів документів та інших цінностей). Невеликі компанії і інтернет-магазини складують в індивідуальних боксах товар і обладнання. Деякі оператори складських приміщень навіть пропонують холодильні і морозильні камери для зберігання харчових продуктів.

Перші згадки про системне зберігання товарів та цінностей зустрічаються у джерелах 4-го тисячоліття до н. е. у давніх єгиптян. В сучасному вигляді ринок self-storage з'явився в США в кінці 1950-х рр., а з 70-х концепція почала поширюватися по всьому світу. В Європі індивідуальні склади здобули популярність в 1990-х роках, а В Україні послуга self-storage в її сучасному форматі (бокси малих розмірів, необмежений доступ до сховища, багаторівнева охорона) з'явилася в 2015 році.

Ріст ринку зберігання завжди корелює з урбанізацією і скороченням життєвого простору населення . В післявоєнній Америці, як і в пострадянській Україні, індивідуальними складами спочатку слугували приватні гаражі. Однак, у міру зростання рівня урбанізації та добробуту громадян, житлові площі квартир або будинків стали занадто дорогими для покупки та оренди, щоб використовувати їх під рідко використовувані речі.

Індивідуальні бокси компанії "Свій склад". Джерело: https://sviysklad.com/

Сьогодні багато українців все ще зберігають речі на балконах, дачах і в гаражах. Але забудова гаражних кооперативів багатоповерховими паркінгами поступово створює потребу у невеликих складських боксах для приватних осіб.

Немає сумнівів, що в Україні, як і в розвинених країнах, послуга оренди індивідуального складського боксу стане одним з найпопулярніших способів зберігання речей, а балкони, дачі і паркомісця будуть використовуватися виключно за прямим призначенням.

Сучасні складські центри зазвичай розташовані біля ключових автодоріг і транспортних розв'язок. Індивідуальні сховища розміщуються в закритому приміщенні під охороною, кожен бокс має власне освітлення. Доступ орендаря до особистого складу найчастіше відкритий цілодобово, а термін оренди боксу – від 1 тижня до 1 року і довше.

Скільки коштує оренда комірки?

Найбільше спеціалізованих компаній з оренди індивідуальних складів пропонують свої послуги в столиці . Для порівняння було вибрано стандартний бокс з площею 1х1 м і висотою 2-3 м, тобто двома-трьома кубометрами корисного простору. Орендувати таке невелике сховище на один місяць коштуватиме: 590 грн (компанія "Складовка", 600 грн ("Свій склад"), 700 грн ("Комора"), 790 грн ("Чердак"). "Tetris box" пропонує "кубик" об'ємом 1 куб. м за 600 грн/міс.

Місячна оренда дещо більшої складської площі в 5 кв. м (2х2,5м при висоті "стелі" 2-3 м) коливається в меншому діапазоні:

2250 грн - "Свій склад" і "Складовка";

- "Свій склад" і "Складовка"; 2300 грн - "Комора";

- "Комора"; 2430 грн - "Чердак";

- "Чердак"; 2500 грн - "Tetris box".

Компанії не пропонують склади з "серйозними" габаритами, співставними з площею стандартного гаража для легковика (18-25 кв. м), зазвичай їх номенклатура закінчується на 12 кв. м.

"Свій склад" просить за таку площу щомісячно 4650 грн;

"Комора" - 4900 грн ;

; "Чердак" - 5615 грн ;

; "Складовка" - 5900 грн за 15 кв. м ;

за ; "Tetris box" - 6300 грн.

Компанії пропонують і більші складські площі від 40 кв. м до 240 кв. м, але це вже повноцінні склади для бізнес-використання.

Індивідуальні бокси з обшитими металевим профілем стінами від компанії "Tetris box". Джерело: https://tetrisbox.ua/wp-content/uploads/

Загалом, існує тенденція до зменшення ціни складу в залежності від збільшення його площі . Наприклад, у "Tetris box" індивідуальне сховище площею 21-35 кв. м коштуватиме 375 грн за 1 кв. м на місяць, площею 51-100 кв. м - 320 грн/м, площею від 100 кв. м - 275 грн/м.

Аналогічно дешевше орендувати склад на тривалий час - приміщення від 100 "квадратів" при оренді на один місяць коштує 275 грн/кв. м, на 6-12 місяців - 261 грн/кв. м, довше одного року - 248 грн/кв. м.

Менеджер компанії "Комора" пояснила, що попитом в їхній компанії користуються всі види комірок - є заявки і на 15-18 кв. м, і на 1-7 кв. м. Найчастіше щоб розгрузити квартиру від зайвих речей клієнтам вистачає 1-2 кв. м, тоді як під офісне обладнання знімають 7-10 "квадратів".

Як зберігати конкретні речі?

Шини, колісні диски і колеса в зборі. Майже всі компанії окремо пропонують зберігання коліс, або їхніх частин - дисків та шин. При цьому в компаніях зазначають, що комплекти коліс можна зберігати і в орендованих індивідуальних боксах, але в спеціалізованих сховищах підтримується оптимальний баланс вологості при відсутності прямих сонячних променів.

Наприклад, "Чердак" пропонує зберігання окремо комплекту шин за 150-242 грн/міс. в залежності від радіусу, тоді як для чотирьох колес послуга коштуватиме не набагато дорожче - 182-273 грн. Загалом, немає особливої різниці в зберіганні коліс або окремо шин, просто частина автовласників мають літній і зимній комплекти коліс, а деякі "перевзуваються" щосезону.

Велосипеди. Сезонне зберігання велосипеду в "Чердаку" обійдеться в 200 грн/міс., його розмір не має значення. За ці гроші компанія обіцяє перебування велосипеду в температурному режимі +5-18 градусів при уникненні прямих сонячних променів, відсутності підвищеної вологості і впливу води. Транспортний засіб кріпиться на стіні в спеціально обладнаній загальній зоні, без надання постійного доступу до нього. Велосипед буде повернено власнику за першою вимогою, або після закінчення терміну сезонного зберігання.

Якщо клієнту потрібен постійний доступ до велосипеду, в компанії радять орендувати індивідуальну комірку.

Мотоцикли. Зберігання мотоциклів, скутерів і іншої подібної техніки неможливе на стіні, як в випадку з велосипедами. Для їх розміщення "Свій склад" пропонує окремі закриті бокси 2,5х1,25 кв. м, і висотою 3,5 м з можливістю встановлення додаткових полок для розширення функціоналу сховища. Діапазон цін - від 750 грн/міс. у "Чердаку" і 840 грн/міс. у "Свого складу" до 1390 грн/міс. у "Складовці".

Оскільки мова йде про роздільне зберігання мотоциклів, користування ними можливе в будь-який час, коли склади відкриті.

Металеві контейнери. Якщо клієнту не важливий температурний режим для зберігання його речей, то їх можна розмістити в морському контейнері. У ньому можна зберігати меблі, особисті речі, товари, вантажі, будматеріали, дачний інвентар і багато іншого. Це виходить дещо дешевше за індивідуальні склади - у "Складовки" контейнер площею 5 кв. м і об'ємом 10,4 м³ обійдеться в 1150 грн на місяць, а "комерційне" сховище на 30 кв. м (67 м³) коштуватиме 5400 грн/міс.

Погрузка речей в індивідуальний бокс. Джерело: "Tetris box"

На додаток, сховище на 30 "квадратів" уміщує вміст однієї єврофури або речі з великої квартири чи будинку, підходить для зберігання великих партій товарів, обладнання, великогабаритних речей і будівельних матеріалів. Крім того, компанія може обладнати контейнер стелажами для збільшення корисної площі складу.

Фулфілмент для малого бізнесу. Фулфілмент - сучасний сервіс для малого бізнесу, що дозволяє підприємцю сконцентруватись на його розвитку і здійсненні продажів, тоді як всі логістичні задачі бере на себе фулфілмент-оператор зі своїми складськими площами. Аутсорсинг складських та логістичних функцій одному оператору є економічно більш вигідним, оскільки всі послуги з перевезення надаються в одному місці , а підприємець може контролювати свій бізнес онлайн.

Наприклад, "Чердак" готовий виконати за бізнесмена наступні операції (пакет послуг М (100-1000 відправок товарів на місяць):

прийом і відповідальне зберігання доставленої на склади компанії продукції;

обробка замовлень, доукомплектація, маркування, зважування та оцінка замовлення, упаковка (картон - 13 грн /замовлення, стрейч 2 грн/м , пупирчата плівка - 8 грн/м ) і відправка ( 15 грн /замовлення);

/замовлення, стрейч , пупирчата плівка - ) і відправка ( /замовлення); доставка замовлень основними поштовими операторами у пункт видачі в Києві;

прийом накладених платежів, обробка повернень, послуги call-центру;

аналітика, онлайн доступ до залишку товарів на складі.

Загальна вартість послуг з фулфилменту обговорюється з підприємцем індивідуально. Мінімальна плата у "Чердаку" за адміністрування товарів в боксі об'ємом 1 куб. м (до 50 відправок товарів на місяць) складає від 400 грн/міс. і вище.

Що можна і не можна зберігати в індивідуальних складах?

Що ще готові прийняти на збереження компанії:

Харчові продукти. Для цих та інших швидкопсувних товарів пропонують холодильні і морозильні склади. Їх комплектацію, режим роботи і вартість послуги зазвичай обговорюють з клієнтом індивідуально;

Сухі склади. Використовуються для зберігання товарів, які потребують особливих температурних умов - це деякі автозапчастини, елементи декору для дому, дитячі іграшки, будівельні матеріали, верстати та інші вантажі;



Зберігання речей та меблів на час ремонту або при переїзді в іншу квартиру;



Надання площ під офісне приміщення;

Архіви документів;

Дитячі автокрісла; автозапчастини, верхні багажники і причепи до авто;



Дачні і садові меблі, побутову техніку, гойдалки, батути, намети, інструмент і обладнання, дитячі речі;



Човни і мотори для них, лижі, санки, сноуборди;

Спортивне і туристичне спорядження, тренажери, скейтборди намети і спальники, альпіністське обладнання, рибальські снасті;

Що не можна зберігати в індивідуальних боксах? Список заборонених до зберігання речей загалом однаковій для всіх компаній, що надають в оренду індивідуальні сховища. Це наступні предмети:

Тварини, птахи, плазуни, рослини;

Наркотичні речовини;

Зброя, боєприпаси, вибухові речовини, а також спеціальні матеріали й устаткування для їхнього виготовлення;

Отруйні, токсичні, легкозаймисті речовини, що різко пахнуть, у тому числі в аерозольних упакуваннях;

Радіоактивні речовини і матеріали, стиснуті гази, інфекційні матеріали і рідини, а також предмети, що створюють сильні електричні і магнітні поля;

Матеріали, речовини і предмети, здатні завдати шкідливого впливу на організм людини;

Майно, протиправно вилучене у власника, або право власності на яке оскаржується в судовому порядку.

При прийнятті речей на зберігання сторони підписують відповідний договір, в який входить акт прийому-передачі майна, список довірених осіб, котрі матимуть доступ до сховища, а також додаткові умови від сторін.

Юридичні особливості зберігання

Речі боржників можуть "утилізувати" або відправити в спеціальний "відстійник". Менеджер "Свого складу" зазначає, що якщо орендар не сплачує за винаймання індивідуального складу півроку-рік і не виходить на зв'язок з компанією, то його сховище розпечатується. Після цього керівництво діє на свій розсуд - майно утилізується або вивозиться в спеціальний "відстійник" за межами складу.

"Ми даємо термін три місяці. Я вам більше скажу по практиці – ми чекаємо по півроку-рік. Це в договорі прописано три місяці, але чекаємо довше. Ми розуміємо, що в країні війна, і йдемо назустріч клієнтам. Але якщо просто ігноруються повідомлення, дзвінки і попередження, то вибачайте", - розповідають в компанії.

"Буває таке, що людина не може платити і відмовляється від свого майна. Ми це майно продаємо і оплачуємо оренду боксу. Або ми пускаємо клієнта до боксу, він сам займається реалізацією речей і сплачує нам оренду", - додають в "Коморі".

Компанія не несе відповідальності за збереження речей на випадок форс-мажору. Менеджери "Комори" і "Свого складу" пояснюють - на випадок форс-мажорних випадків на кшталт "прильоту" російської ракети в склад, компанія не компенсуватиме вартість знищених речей . На такі випадки вони пропонують заздалегідь застрахувати майно, а в "Своєму складі" навіть можуть допомогти з оформленням страховки.

Для тих, хто виїхав за кордон, потрібна присутність довіреної особи для операцій з майном. Якщо клієнт виїхав в іншу країну, він може покласти додаткові речі на зберігання лише в присутності довіреної особи, вказаної в договорі. Тобто компанія не може зустріти представника служби доставки, відкрити бокс і внести в сховище додаткові речі, це можна зробити в присутності клієнта або його довіреної особи.

Втім, з правил можливі і виключення. В "Своєму складі" пояснюють, що якщо в договорі попередньо дозволили доступ представників поштових служб до боксу, і хазяїн передав ключі від нього компанії - складування додаткових речей можливе.

Компанії найчастіше не надають супутні послуги, але допомагають в їх пошуку. Це стосується, наприклад, логістики та найму вантажників. Менеджер "Свого складу" пояснює, що раніше компанія сама займалась перевозками, але з початку війни пропонує контакти перевірених перевізників.

А може краще традиційний гараж?

З іншої сторони, приватний сектор пропонує оренду гаражів площею близько 18-25 кв. м. Ця послуга базово включає ряд переваг, які пропонує маркетинг сторейдж-компаній - це цілодобовий доступ до сховища, або можливість під'їхати автомобілем прямо до воріт для завантаження/розвантаження. Крім того, більшість гаражних кооперативів мають свою охорону, яка може звернути увагу на спроби зловмисників приникнути в гараж.

Капітальний цегляний гараж в Києві, вартість оренди - 2500 грн/міс. Джерело: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/zdam-garazh-golosvskiy-rayon-IDSrRYP.html?isPreviewActive=0&sliderIndex=0

Стосовно Києва, ціни оренди гаражів зазвичай коливаються в межах 1500-4000 грн/міс., але більшість пропозицій знаходяться в діапазоні 2000-3000 грн/міс.

Наразі сервіс оголошень "Olx.ua" пропонує в Києві 750 оголошень про здачу гаражів або паркомісць.

Таким чином, винаймання гаража є більш вигідним за індивідуальні склади, якщо мова йде про великі складські площі - якщо за 2000-3000 грн/міс. можна отримати 18-25 "гаражних" метрів, за аналогічні гроші доступна оренда 5-7 кв. м в сторейдж-компанії.

Незалежний ріелтор Олександр Житюк в коментарі виданню підкреслив, що гаражі однозначно домінували на ринку до війни , але через міграцію населення ситуація починає змінюватись на користь індивідуальних сховищ . Через це ринок індивідуальних боксів активно розвивається, тоді як гаражі як склад для родини з часом відійдуть у минуле.

За його словами, це викликано цілим рядом факторів і змін в людській свідомості:

Урбанізація вносить свої корективи в ринок. Гараж найбільш вигідно використовувати одночасно як паркомісце для автомобіля і склад для збереження зайвих речей. Однак, люди прагнуть тримати авто якомога ближче до квартири , а гаражні кооперативи зазвичай розташовані далеко від житлової забудови. Тому багато автовласників розділяють майно - авто зберігають на паркомісці поблизу дому, а речі складують в індивідуальних складах. З часом ці тенденція буде лише підсилюватись;

, а гаражні кооперативи зазвичай розташовані далеко від житлової забудови. Тому багато автовласників розділяють майно - авто зберігають на паркомісці поблизу дому, а речі складують в індивідуальних складах. З часом ці тенденція буде лише підсилюватись; Люди в містах поступово відходять від захаращування балконів, дач і гаражів. Радянська ментальність із звичкою зберігати непотрібні речі поступово змінюється раціональним підходом. Через це ще 10 років тому середньостатистична родина заповнила б гараж непотрібними речами, то зараз вистачить боксу площею 1-3 кв. м ;

; Скорочення ринку праці і доходів населення призвело до міграції українців по країні і до великих міст в пошуках роботи. Через викликане війною скорочення доходів, серед громадян залишається все менше бажаючих винаймати більші квартири з додатковими площами під складування не потрібних для щоденного вжитку речей;

Нинішній ринок індивідуальних складів ще не запрацював в повну силу . В Україні залишається значний простір для конкуренції між сторейдж-компаніями і можливість подальшого зниження цін на їхні послуги. Зараз компанії орієнтуються скоріше на поодиноких клієнтів, порівняно невелика кількість яких не дозволяє розвинути послугу до "промислових" масштабів з великими оборотами і невисокою маржинальністю. Олександр Житюк прогнозує, що сплеск на ринку ще попереду - коли більше українців розпробують такі сховища, ціна на їх оренду знизиться, буде збудовано багато нових складських приміщень, а гаражі остаточно поступляться новій послузі.

Наприклад, 10 років тому квартири здавались як з меблями, так і без них, переїхати зі своїми меблями на іншу квартиру було нормою. Зараз 99,5% квартир здаються умебльованими, тому свої меблі треба продавати, або на якийсь час орендувати сторейдж чи гараж для їх зберігання. Але у гаражі під питанням вологість і відсутній адекватний температурний режим, тобто для таких випадків гараж уже не підходить" Олександр Житюк незалежний ріелтор

Трохи про хай-тек на ринку сховищ

Найсучасніша тенденція на сторейдж-ринку високорозвинених країн - "хмарні" сховища , для користування якими користувач взагалі не контактує з складами та логістикою . Суть послуги - клієнт вибирає непотрібні йому речі, які він би хотів зберігати в сховищі, і викликає службу доставки сторейдж-сервісу. Спеціалісти компанії приймають товар і відправляють на склад, вони ж повертають товар одразу після відповідного запиту користувача. Таким чином, клієнт взагалі не витрачає час на менеджмент свого майна - компанія робить за нього взагалі всю роботу, а він лише обирає час здачі-отримання речей.

Наразі в Україні ще немає подібного сервісу. Найближче порівняння - "хмарні" кухні (dark kitchen), які з'явились в країні в 2021 році в розпал "коронавірусної" кризи. В ресторан з такою кухнею не можна зайти і зробити замовлення - вони готують лише для сервісів доставки, тобто можливе лише онлайн-замовлення таких страв.

Олександр Житюк підкреслює, що подібний сервіс отримає в Україні своїх прихильників, але навряд чи стане дуже популярним . Він дає більшу свободу користувачеві через позбавлення його необхідності "заморочуватись" з індивідуальним боксом, але і позбавляє клієнта приватності - якщо в власне сховище можна розвантажити непотрібне зараз майно без участі сторонніх осіб, то кур'єру "хмарного" сховища доведеться передавати, наприклад, улюблену гітару. Крім того, росте шанс пошкодження майна під час його проходження етапами такого сховища.