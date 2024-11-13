Суд ЕС отказался зарегистрировать фразу "Русский военный корабль, иди…!" как торговую марку

Суд ЕС отказал Украине в регистрации в качестве торговой марки фразы "Русский военный корабль, иди…!", которую произнес пограничник с острова Змеиный в начале полномасштабного вторжения.

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Об этом говорится в решении суда.

В суде отметили, что в регистрации торговой марки отказано на основании того, что эта фраза, ставшая символом борьбы Украины против российской агрессии, воспринимается не как знак коммерческого происхождения, а как политический лозунг, лишенный какого-либо опознавательного характера для указанных товаров и услуг .

Напомним, фраза о направлении, по которому нужно идти российскому военному кораблю, впервые прозвучала в смелом ответе украинского солдата с острова Змеиный в Черном море в первые часы вторжения. Через два года после этого это выражение стало символом устойчивости Киева против Москвы.

Государственная пограничная служба Украины выступила с инициативой зарегистрировать эту фразу как торговую марку, однако в Офисе интеллектуальной собственности Европейского Союза (EUIPO) были против этого. Регистрация торговой марки должна была гарантировать, что никто другой не получит прибыли от лозунга.

На многих торговых платформах продается разнообразная коммерческая продукция, содержащая вариации фразы "Русский военный корабль: иди на х..й". Но ни Украина, ни солдат, захваченный Россией и впоследствии освобожденный в результате обмена пленными, не могут сделать ничего, чтобы помешать другим заработать на его крылатой фразе.

EUIPO уже несколько раз отклонял заявки на получение торговой марки

Брюссельские юристы Андрей Буковник и Тарас Кульбаба впервые подали заявку на торговую марку 16 марта 2022 года от имени солдата — с разрешения его семьи — первым произнесшую эту фразу. Юристы сказали, что это была "уникальная возможность сделать нечто большее" и способ опередить то, что, как они говорят, неизбежно произойдет: кто-то другой зарегистрирует торговую марку.

Однако EUIPO сообщил, что фраза не может стать торговой маркой, поскольку она "противоречит общепринятым принципам морали, поскольку стремится получить финансовую выгоду от того, что общепризнанно считается трагическим событием".

Чтобы обойти обвинения в спекуляции и соображениях безопасности, связанных с раскрытием имени солдата, Буковник и Кульбаба подали заявление от имени Госпогранслужбы Украины.

Впоследствии EUIPO во второй раз отклонил заявку на получение торговой марки в декабре 2022 года, однако тогда это уже объяснили тем, что в ней используются "вульгарные высказывания с оскорбительным сексуальным подтекстом".

Буковник и Кульбаба подали апелляцию в феврале 2023 года, но EUIPO отклонила ее в декабре того же года, утверждая, что фраза не носит "особый характер", то есть не может идентифицировать и отличить свои товары или услуги от товаров или услуг другого происхождения.

Буковник отметил, что это решение также вызвало удивление, поскольку он считает, что это "очень уникальный лозунг", четко ассоциирующийся с конкретным событием на острове Змеином, крохотном, но стратегически важном острове в Черном море.

Хотя адвокаты были разочарованы постоянными отказами, Буковник и Кульбаба заявили, что не намерены отказываться от дела и в феврале подали еще одну апелляцию.

Напомним, что сам военный корабль, которому адресовалась фраза, крейсер "Москва", флагман российского Черноморского флота, был подбит в результате украинских ракетных ударов и затонул 13 апреля 2022 года. Буквально за день до этого в Украине ввели в обращение посвященные ему почтовые марки "Русский военный корабель, иди...!", которые приобрели феноменальную популярность, были мгновенно распроданы и получили большую коллекционную ценность. В 2022 году она была выбрана лучшей маркой.

В свою очередь остров Змеиный 30 июня был оставлен российскими оккупантами после многодневных обстрелов с украинской стороны.