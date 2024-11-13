Суд ЄС відмовився зареєструвати фразу "Російський військовий корабель, йди…!" як торговельну марку

Суд ЄС відмовив Україні у реєстрації в якості торгової марки фрази "Російський військовий корабель, йди…!", яку вимовив прикордонник з острова Зміїний на початку повномасштабного вторгнення.

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Про це йдеться в рішенні суду.

В суді зазначили, що у реєстрації торгової марки відмовлено на підставі того, що ця фраза, яка стала символом боротьби України проти російської агресії, сприймається не як знак комерційного походження, а як політичне гасло, позбавлене будь-якого розпізнавального характеру для зазначених товарів і послуг.

Нагадаємо, фраза про напрямок, за яким треба йти російському військовому кораблю, вперше прозвучала у сміливій відповіді українського солдата з острова Зміїний у Чорному морі в перші години вторгнення. За два роки після цього цей вислів став символом стійкості Києва проти Москви.

Державна прикордонна служба України виступила з ініціативою зареєструвати цю фразу як торговельну марку, однак в Офісі інтелектуальної власності Європейського Союзу (EUIPO) були проти цього. Реєстрація торговельної марки мала гарантувати, що ніхто інший не отримає прибутку від гасла.

Наразі на багатьох торгових платформах продається різноманітна комерційна продукція, що містить варіації фрази "Російський військовий корабель: іди на х..й". Але ні Україна, ні солдат, який був захоплений Росією і згодом звільнений в результаті обміну полоненими, не можуть зробити нічого, щоб завадити іншим заробити на його крилатій фразі.

EUIPO вже декілька разів відхиляв заявки на отримання торговельної марки

Брюссельські юристи Андрій Буковнік і Тарас Кульбаба вперше подали заявку на торговельну марку 16 березня 2022 року від імені солдата — з дозволу його родини — який першим вимовив цю фразу. Юристи сказали, що це була "унікальна можливість зробити щось більше" та спосіб випередити те, що, як вони кажуть, неминуче станеться: хтось інший зареєструє торговельну марку.

Однак EUIPO повідомив, що фраза не може стати торговельною маркою, бо вона "суперечить загальноприйнятим принципам моралі, оскільки прагне [...] отримати фінансову вигоду від того, що загальновизнано вважається трагічною подією".

Щоб обійти звинувачення у спекуляції та з міркувань безпеки, пов’язаних з розкриттям імені солдата, Буковник і Кульбаба подали заяву від імені Держприкордонслужби України.

Згодом EUIPO вдруге відхилив заявку на отримання торговельної марки в грудні 2022 року, однак тоді це вже пояснили тим, що в ній використовуються "вульгарні висловлювання з образливим сексуальним підтекстом".

Буковник і Кульбаба подали апеляцію в лютому 2023 року, але EUIPO відхилила її в грудні того ж року, стверджуючи, що фраза не має "відмітного характеру", тобто не може ідентифікувати та відрізнити свої товари чи послуги від товарів або послуг іншого походження.

Буковник зазначив, що це рішення також викликало подив, оскільки він вважає, що це "дуже унікальне гасло", яке чітко асоціюється з конкретною подією на острові Зміїний, крихітному, але стратегічно важливому острові в Чорному морі.

Хоча адвокати були розчаровані постійними відмовами, Буковник і Кульбаба заявили, що не мають наміру відмовлятися від справи, і в лютому подали ще одну апеляцію.

Нагадаємо, що сам військовий корабель, якому адресувалася фраза, крейсер "Москва", що був флагманом російського Чорноморского флоту, був підбитий внаслідок українських ракетних ударів та затонув 13 квітня 2022 року. Буквально за день до цього в Україні ввели в обіг присвячені йому поштові марки "Русскій воєнний корабль, іді ...!", які набули феноменальної популярності, були миттєво розпродані і отримали велику колекційну цінність. У 2022 році вона була обрана найкращою маркою.

В свою чергу, острів Зміїний 30 червня був залишений російськими окупантами після багатоденних обстрілів з українського боку.