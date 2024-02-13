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В Украине запускают систему ИКСЕК: позволит бизнесу получать услуги в электронном виде
В Украине стартует пилотный проект по внедрению информационно-коммуникационной системы, который позволит компаниям, работающим на нужды безопасности и обороны Украины возможность получать услуги Государственной службы экспортного контроля Украины в электронном формате.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.
Отмечается, что данный проект преследует цель реформировать сотрудничество между импортерами и экспортерами товаров военного и двойного назначения и Государственной службой экспортного контроля, внедряя цифровые технологии.
Это упростит подготовку и подачу документации, идентификацию товаров и другие процессы одновременно увеличивая эффективность аналитической работы и управления рисками при международных передачах.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Сообщается, что услуги регистрации, экспорта и импорта станут доступными с 1 марта 2024 года, с постепенным расширением перечня доступных услуг в течение следующих 6 месяцев.
Предприниматели, прошедшие электронную идентификацию, смогут воспользоваться этими услугами через личный кабинет на сайте Госэкспортконтроля.
Согласно сообщению, экспериментальный проект ИКСЕК будет реализовываться в течение двух лет и предусматривает электронное предоставление услуг, таких как регистрация субъектов, занимающихся международными передачами, выдача разрешений на экспорт/импорт, а также консультации по внешнеэкономическим договорам.
Товары для ВСУ освободили от ввозной пошлины еще на год
Напомним, 21 ноября в Налоговый кодекс Украины были внесены изменения по льготам по НДС, в результате которых действие нормы, освобождающей от ввозной пошлины и НДС ряд товаров, направленных на нужды обороны и безопасности продлено до 1 января 2025 года.
По обновленным правилам, беспилотные летательные аппараты, тепловизионные приборы, оптические прицелы, а также другие товары, определенные законодательством как средства обеспечения национальной безопасности, могут быть ввезены на таможенную территорию Украины без уплаты пошлины и НДС.
Ранее Верховная Рада одобрила законопроект №9402, предусматривающий упрощение процедуры декларирование военной техники и других товаров при ввозе в Украину, а именно унификацию по стандартам НАТО. От налогов депутаты освободили импорт антидроновых ружей и тепловизоров.
Также Совет освободил на время военного положения от НДС и пошлины ввоз составляющих БПЛА, если предприятие импортирует материалы для собственной производственной деятельности по производству и ремонту БПЛА.