В Україні запускають систему ІКСЕК: дозволить бізнесу отримувати послуги в електронному вигляді

В Україні стартує пілотний проєкт по впровадженню інформаційно-комунікаційної системи, який дасть змогу компаніям, що працюють на потреби в сфері безпеки та оборони України можливість отримувати послуги Державної служби експортного контролю України в електронному форматі.

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що даний проєкт має на меті реформувати співпрацю між імпортерами та експортерами товарів військового та подвійного призначення та Державною службою експортного контролю, впроваджуючи цифрові технології.

Це спростить підготовку та подачу документації, ідентифікацію товарів та інші процеси, одночасно збільшуючи ефективність аналітичної роботи та управління ризиками при міжнародних передачах.

Повідомляється, що послуги з реєстрації, експорту та імпорту стануть доступними з 1 березня 2024 року, з поступовим розширенням переліку доступних послуг протягом наступних 6 місяців.

Підприємці, які пройшли електронну ідентифікацію, зможуть користуватися цими послугами через особистий кабінет на сайті Держекспортконтролю.

Згідно з повідомленням, експериментальний проєкт ІКСЕК буде реалізовуватись протягом двох років та передбачає електронне надання послуг, таких як реєстрація суб'єктів, що займаються міжнародними передачами, видача дозволів на експорт/імпорт, а також консультації стосовно зовнішньоекономічних договорів.

Товари для ЗСУ звільнили від ввізного мита на рік

Нагадаємо, 21 листопада до Податкового кодексу України були внесені зміни щодо пільги з ПДВ, внаслідок яких дію норми, що звільняє від ввізного мита і ПДВ ряд товарів, спрямованих на потреби оборони та безпеки продовжено до 1 січня 2025 року.

За оновленими правилами, безпілотні літальні апарати, тепловізійні прилади, оптичні приціли, а також інші товари, визначені законодавством як засоби для забезпечення національної безпеки, можуть бути ввезені на митну територію України без сплати мита та ПДВ.

Раніше Верховна Рада схвалила законопроєкт №9402, який передбачає спрощення процедури декларування військової техніки та інших товарів під час ввезення в Україну, а саме уніфікацію за стандартами НАТО. Від податків депутати звільнили імпорт антидронових рушниць та тепловізорів.

Також Рада звільнила на час воєнного стану від ПДВ і мита ввезення складових БПЛА, якщо підприємство імпортує матеріали для власної виробничої діяльності з виробництва та ремонту БПЛА.