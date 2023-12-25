Профессия "геймдизайнер" не нова и с каждым годом спрос на таких специалистов растет. Что делает геймдизайнер и сколько зарабатывает, читайте в материале.
Геймдизайнер – специалист, разрабатывающий концепцию и правила игры, а также работающий с ее уровнями сложности. То есть геймдизайнер – это режиссер компьютерных игр, отвечающий за производство релиза на всех этапах создания игры. В некоторых компаниях есть узкие специалисты, выполняющие конкретную работу на этапе создания игры, например, геймдизайнеры фичей и т.д.
Что делает геймдизайнер?
Геймдизайнер отвечает за создание механики и дизайна игры, а также ее взаимодействие с игроком.
Среди основных обязанностей геймдизайнера:Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
- Разработка игры концепции.
- Проектирование геймплея.
- Создание прототипов.
- Определение арт-стиля.
- Разработка игрового сценария, тестирование и настройка.
- Рынок и постоянное совершенствование работы.
Геймдизайнеры могут работать большими гейм-студиями или небольшими командами разработчиков.
Какая зарплата у геймдизайнера?
Геймдизайнер начинающий может зарабатывать от 20 000 грн/мес. Однако заработок зависит от проекта, над которым работает специалист и компания, где он работает. Некоторые геймдизайнеры могут зарабатывать 80 000 грн и более.
Плюсы и минусы в работе геймдизайнером?
|Плюсы
|Минусы
|Творческая профессия.
|Иногда сжатый дедлайн для выполнения задания.
|Можно внести свою лепту в развитие гейминдустрии и определить новые стандарты.
|Высокая конкуренция на рынке.
|Высокая заработная плата.
|Критика.
|Надо быстро совершенствовать навыки.
|Сидящая работа, которая вредит здоровью.
Как стать геймдизайнером?
Чтобы стать геймдизайнером можно учиться самостоятельно или с помощью ментора. Также можно найти курсы, которые позволят овладеть профессией геймдизайнера.
Где учиться на геймдизайнере?
В Украине еще нет высших учебных заведений, где можно овладеть профессией геймдизайнера. Поэтому будущим специалистам нужно найти курсы по этой специальности или найти ментора, который научит вас этой профессии.
Курсы геймдизайна
- SKVOT.
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Projector Institute.
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ITEA.
Какие навыки необходимы для работы геймдизайнером?
Чтобы работать геймдизайнером и зарабатывать больше, нужно иметь ряд навыков, которые нужно постоянно совершенствовать, в частности:
- Знание основ геймдвижка и технических аспектов разработки игры.
- Программирование.
- Художественный вкус, понимание графики и дизайна.
- Способность создавать увлекательные сюжеты и диалоги.
- Умение пользоваться разными игровыми инструментами и редакторами.
- Знание английского языка.
- Аналитические навыки.
- Коммуникабельность и ответственность.