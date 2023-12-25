Профессия "геймдизайнер" не нова и с каждым годом спрос на таких специалистов растет. Что делает геймдизайнер и сколько зарабатывает, читайте в материале.

Геймдизайнер – специалист, разрабатывающий концепцию и правила игры, а также работающий с ее уровнями сложности. То есть геймдизайнер – это режиссер компьютерных игр, отвечающий за производство релиза на всех этапах создания игры. В некоторых компаниях есть узкие специалисты, выполняющие конкретную работу на этапе создания игры, например, геймдизайнеры фичей и т.д.

Что делает геймдизайнер?

Геймдизайнер отвечает за создание механики и дизайна игры, а также ее взаимодействие с игроком.

Среди основных обязанностей геймдизайнера:

Разработка игры концепции. Проектирование геймплея. Создание прототипов. Определение арт-стиля. Разработка игрового сценария, тестирование и настройка. Рынок и постоянное совершенствование работы.

Геймдизайнеры могут работать большими гейм-студиями или небольшими командами разработчиков.

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Какая зарплата у геймдизайнера?

Геймдизайнер начинающий может зарабатывать от 20 000 грн/мес. Однако заработок зависит от проекта, над которым работает специалист и компания, где он работает. Некоторые геймдизайнеры могут зарабатывать 80 000 грн и более.

Плюсы и минусы в работе геймдизайнером?

Плюсы Минусы Творческая профессия. Иногда сжатый дедлайн для выполнения задания. Можно внести свою лепту в развитие гейминдустрии и определить новые стандарты. Высокая конкуренция на рынке. Высокая заработная плата. Критика. Надо быстро совершенствовать навыки. Сидящая работа, которая вредит здоровью.

Как стать геймдизайнером?

Чтобы стать геймдизайнером можно учиться самостоятельно или с помощью ментора. Также можно найти курсы, которые позволят овладеть профессией геймдизайнера.

Где учиться на геймдизайнере?

В Украине еще нет высших учебных заведений, где можно овладеть профессией геймдизайнера. Поэтому будущим специалистам нужно найти курсы по этой специальности или найти ментора, который научит вас этой профессии.

Курсы геймдизайна

SKVOT. Projector Institute.

ITEA.



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Какие навыки необходимы для работы геймдизайнером?

Чтобы работать геймдизайнером и зарабатывать больше, нужно иметь ряд навыков, которые нужно постоянно совершенствовать, в частности:

Знание основ геймдвижка и технических аспектов разработки игры.

Программирование.

Художественный вкус, понимание графики и дизайна.

Способность создавать увлекательные сюжеты и диалоги.

Умение пользоваться разными игровыми инструментами и редакторами.