Професія “геймдизайнер” не є новою і з кожним роком попит на таких фахівців росте. Що робить геймдизайнер і скільки заробляє, читайте у матеріалі.
Геймдизайнер — фахівець, який розробляє концепцію та правила гри, а також працює з її рівнями складності. Тобто геймдизайнер - це режисер комп'ютерних ігор, який відповідає за виробництво релізу на всіх етапах створення гри. У деяких компаніях є вузькі спеціалісти, які виконують конкретну роботу на етапі створення гри, наприклад, геймдизайнери фічей тощо.
Що робить геймдизайнер?
Геймдизайнер відповідає за створення механіки і дизайну гри, а також її взаємодію з гравцем. Серед основних обов’язків геймдизайнера:
- Розробка концепції гри.
- Проектування геймплейу.
- Створення прототипів.
- Визначення арт-стилю.
- Розробка ігрового сценарію, тестування та налаштування.
- Аналіз ринку та постійне вдосконалення роботи.
Геймдизайнери можуть працювати великими гейм-студіями або невеликими командами розробників.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Яка зарплата у геймдізайнера?
Геймдизайнер початківець може заробляти від 20 000 грн / міс. Однак заробіток залежить від проєкту, над яким працює фахівець і компанія, де він працює. Деякі геймдизайнери можуть заробляти 80 000 грн і більше.
Плюси та мінуси у роботі геймдизайнером?
|Плюси
|Мінуси
|Творча професія.
|Іноді стислий дедлайн для виконання завдання.
|Можна внести свій внесок у розвиток гейміндустрії та визначити нові стандарти.
|Висока конкуренція на ринку.
|Висока заробітна плата.
|Критика.
|Треба швидко вдосконалювати навички.
|Сидяча робота, що є шкідливою для здоров'я.
Як стати геймдизайнером?
Щоб стати геймдизайнером можна навчатись самостійно або з допопомогою ментора. Також можна знайти курси, які нададуть можливість опанувати професію геймдизайнера.
Де навчатись на геймдизайнера?
В Україні ще немає вищих навчальних закладів, де можна опанувати професію геймдизайнера. Тому майбутнім фахівцям треба знайти курси за цих фахом або знайти ментора, який навчить вас цієї професії.
Курси геймдизайну
- SKVOT.
-
Projector Institute.
-
ITEA.
Які навички необхідні для роботи геймдизайнером?
Щоб працювати геймдизайнером та заробляти більше, треба мати ряд навичок, які треба постійно вдосконалювати, зокрема:
- Знання основ геймдвижка та технічних аспектів розробки гри.
- Програмування.
- Художній смак, розуміння графіки та дизайну.
- Здатність створювати захоплюючі сюжети та діалоги.
- Вміння користуватися різними ігровими інструментами та редакторами.
- Знання англійської мови.
- Аналітичні навички.
- Комунікабельність і відповідальність.