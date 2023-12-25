Професія “геймдизайнер” не є новою і з кожним роком попит на таких фахівців росте. Що робить геймдизайнер і скільки заробляє, читайте у матеріалі.

Геймдизайнер — фахівець, який розробляє концепцію та правила гри, а також працює з її рівнями складності. Тобто геймдизайнер - це режисер комп'ютерних ігор, який відповідає за виробництво релізу на всіх етапах створення гри. У деяких компаніях є вузькі спеціалісти, які виконують конкретну роботу на етапі створення гри, наприклад, геймдизайнери фічей тощо.

Що робить геймдизайнер?

Геймдизайнер відповідає за створення механіки і дизайну гри, а також її взаємодію з гравцем. Серед основних обов’язків геймдизайнера:

Розробка концепції гри. Проектування геймплейу. Створення прототипів. Визначення арт-стилю. Розробка ігрового сценарію, тестування та налаштування. Аналіз ринку та постійне вдосконалення роботи.

Геймдизайнери можуть працювати великими гейм-студіями або невеликими командами розробників.

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Яка зарплата у геймдізайнера?

Геймдизайнер початківець може заробляти від 20 000 грн / міс. Однак заробіток залежить від проєкту, над яким працює фахівець і компанія, де він працює. Деякі геймдизайнери можуть заробляти 80 000 грн і більше.

Плюси та мінуси у роботі геймдизайнером?

Плюси Мінуси Творча професія. Іноді стислий дедлайн для виконання завдання. Можна внести свій внесок у розвиток гейміндустрії та визначити нові стандарти. Висока конкуренція на ринку. Висока заробітна плата. Критика. Треба швидко вдосконалювати навички. Сидяча робота, що є шкідливою для здоров'я.

Як стати геймдизайнером?

Щоб стати геймдизайнером можна навчатись самостійно або з допопомогою ментора. Також можна знайти курси, які нададуть можливість опанувати професію геймдизайнера.

Де навчатись на геймдизайнера?

В Україні ще немає вищих навчальних закладів, де можна опанувати професію геймдизайнера. Тому майбутнім фахівцям треба знайти курси за цих фахом або знайти ментора, який навчить вас цієї професії.

Курси геймдизайну

SKVOT. Projector Institute.

ITEA.



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Які навички необхідні для роботи геймдизайнером?

Щоб працювати геймдизайнером та заробляти більше, треба мати ряд навичок, які треба постійно вдосконалювати, зокрема:

Знання основ геймдвижка та технічних аспектів розробки гри.

Програмування.

Художній смак, розуміння графіки та дизайну.

Здатність створювати захоплюючі сюжети та діалоги.

Вміння користуватися різними ігровими інструментами та редакторами.