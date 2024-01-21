Лидера запрещенной компартии Симоненко объявили в розыск

СБУ объявила в розыск пророссийского политика и руководителя запрещенной коммунистической партии Украины Петра Симоненко.

Об этом сообщает официальный сайт Министерства внутренних дел.

Указано, что Симоненко скрывается от органов досудебного расследования.

Датой исчезновения политика считается 19 августа 2023 года.

Руководитель запрещенной коммунистической партии Украины обвиняется в публичных призывах к захвату государственной власти по статье 109 Ч.3 N4360203.

Петр Симоненко сбежал в РФ

В августе 2023 года Служба безопасности Украины сообщила Петру Симоненко о подозрении.

По данным следствия, когда Киевскую область оккупировали российские войска, Симоненко просил высшее руководство России помочь ему убежать.

Чтобы вывезти Симоненко с его семьей из захваченного поселка Березовка Макаровского района Киевской области, где жил экс-нардеп, Кремль распорядился отправить туда отряд спецназовцев РФ.

По прибытии российских окупантов экснардеп лично их встречал, а затем расквартировал в собственном доме.

С 4 по 8 марта прошлого года оккупационное спецподразделение "сопровождало" коммуниста и его близких из-за блокпостов россиян на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя Центрального комитета международного коммунистического объединения " Союз коммунистических партий - коммунистической партии Советского Союза".

В СБУ уточнили, что это прокремлевская организация, подконтрольная российской компартии во главе с ее лидером - депутатом госдумы РФ Геннадием Зюгановым.

По его указанию, Симоненко начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы до начала большой войны против Украины.

В октябре 2022 года экс-нардеп принял участие в 22-й Международной встрече коммунистических и рабочих партий, которая проходила в Гаване на Кубе.

Во время выступления на форуме Симоненко пытался легитимизировать захват части территории Украины и деятельность " Л/ДНР".

21 - 22 апреля 2023 года коммунист принял участие в состоявшемся в Минске съезде "антифашистского форума". Там он высказывался за продолжение войны РФ против Украины и оправдывал кремлевские нарративы по поводу возможного применения тактического ядерного оружия.

Симоненко сообщили о подозрении по двум статьям:

ч. 3 ст. 109 ( публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации);

публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием средств массовой информации); ч. 3 ст. 436-2 ( оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, в частности, путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта с использованием средств массовой информации).

Суд запретил КПУ

В июне 2022 года Восьмой апелляционный админсуд Львова рассмотрел все дела по искам Министерства юстиции, поданным по инициативе президента Владимира Зеленского, о запрете ряда партий, которые украинские власти считают пророссийскими. Все эти иски были удовлетворены .

Также тогда были запрещены еще некоторые партии, которых не было в соответствующем списке. В частности, это Коммунистическая партия Украины Рабочая партия и "Русь единая" (бывшая Партия политики Путина).