СБУ вместе с ГБР проводят обыски у нардепа Александра Дубинского

Сотрудники Государственного бюро расследований совместно с СБУ проводят обыски у внефракционного народного депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщает издание "Украинская правда".

Отмечается, что обыски проводятся по делу о преступной организации, созданной с целью дискредитации имиджа Украины на международной арене.

По данным издания, дело касается скандальной пресс-конференции "Новые факты о международной коррупции, "Бурисме" и схеме доведения Украины до банкротства", которую Дубинский провел в 2019 году с участием лишенного ныне гражданства Украины экс-нардепа Андрея Деркача, уже подозреваемого в госизмене.

Детали нынешнего дела и следственных действий правоохранители обещают сообщить со временем.

Дело Дубинского

3 ноября депутату сообщили о подозрении в части 2 статьи 332 Уголовного кодекса (организация незаконной переправки лица через государственную границу, совершенного по предварительному сговору группой лиц).

Речь идет о выезде мужчины по фамилии Базюк, который, как утверждает следствие, брат гражданской жены Дубинского. Отмечается, что в качестве основания для пересечения государственной границы им были предоставлены документы, внесенные в систему "Путь", а именно выписка из распоряжения Киевской областной военной администрации о выезде водителей, осуществляющих перевозку для нужд армии.

Разрешение мужчина получил через общественную организацию "Медиаоборона", возглавляемую бывшим помощником Дубинским Дмитрием Оберемчуком (он тоже получил аналогичное подозрение).

Более того, следствие утверждает, что Базюк по указанию Дубинского должен был прибыть в Кишинев, где должен был ожидать дальнейших инструкций по перегону личного элитного авто нардепа с автостоянки кишиновского аэропорта в Вену.

В свою очередь Дубинский, как передает "Интерфакс-Украина", на заседании заявил, что считает это дело сфабрикованным и что Базюк, говорящий, что является братом его жены, на самом деле является провокатором от правоохранительных органов.

"Этот Базюк совершил мошеннические действия по общественной организации "Медиаоборона", потому что заявлял ее руководителю, что является волонтером и ему нужно выехать за границу для того, чтобы забрать гуманитарный груз. Но это все была провокация", - заявил депутат.

Печерский районный суд Киева 6 ноября избрал внефракционному депутату Верховной Рады Александру Дубинскому меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Напомним также, что это не первое дело против Дубинского относительно нарушения запрета на выезд мужчин из Украины: еще в начале августа Государственное бюро расследований сообщило депутату о подозрении в служебном подлоге (часть 1 статьи 366 УК), благодаря которому сам Дубинский смог уехать за границу, мотивируя это необходимостью сопровождения отца на лечение. Тогда его отпустили под личное обязательство, но с контролем перемещения через электронный браслет.