Иск против Binance: инвесторы обвиняют компанию в отсутствии мер против отмывания денег

Binance и ее бывший генеральный директор Чанпен Чжао столкнулись с новым коллективным иском, поданным тремя криптоинвесторами. Они утверждают, что не смогли вернуть свою украденную криптовалюту, поскольку Binance не обеспечила надлежащего контроля над предотвращением их отмывания. Об этом сообщает Cointelegraph.

Иск был подан 16 августа в Окружной суд США по западному округу Вашингтона. Истцы утверждают, что их криптовалюты были украдены, а затем переведены на Binance, чтобы усложнить их отслеживание. Они считают, что Binance, как платформа, должна была помешать такому отмыванию, поскольку транзакции в блокчейне должны быть прозрачными и отслеживаемыми.

Истцы также утверждают, что Binance была частью процесса отмывания денег, нарушающего Закон о коррумпированных организациях (RICO).

В то же время, старший юрисконсульт и директор по глобальному регулированию компании Consensys, занимающейся разработкой Ethereum Билл Хьюз, сомневается в перспективности иска, но считает, что иск может иметь серьезные последствия для криптовалютной индустрии, если он когда-нибудь дойдет до суда.

Биржа Binance не в первый раз сталкивается со скандалами, связанными с отмыванием денег. В ноябре 2023 года бывший генеральный директор крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао признал себя виновным в нарушении закона о банковской тайне. Хотя за это обвинение предусмотрено наказание до 10 лет тюрьмы, признание вины и сотрудничество со следствием позволили уменьшить приговор.

Министерство юстиции США потребовало для Чжао 36 месяцев тюрьмы по делу о нарушении федеральных санкций и законов об отмывании денег со стороны Binance. Однако судья проявил скептицизм по поводу аргументов обвинения.

В конце концов суд вынес приговор Чанпену Чжао, назначив ему 4 месяца заключения.

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