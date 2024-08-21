Позов проти Binance: інвестори звинувачують компанію у відсутності заходів проти відмивання грошей

Binance та її колишній генеральний директор Чанпен Чжао зіткнулися з новим колективним позовом, поданим трьома криптоінвесторами. Вони стверджують, що не змогли повернути свою вкрадену криптовалюту, оскільки Binance не забезпечила належного контролю за запобіганням їх відмиванню. Про це повідомляє Cointelegraph.

Позов був поданий 16 серпня до Окружного суду США у західному окрузі Вашингтона. Позивачі стверджують, що їхні криптовалюти були вкрадені, а потім переведені на Binance, щоб ускладнити їх відстеження. Вони вважають, що Binance, як платформа, повинна була завадити такому відмиванню, оскільки транзакції у блокчейні мають бути прозорими та відстежуваними.

Позивачі також стверджують, що Binance була частиною процесу відмивання грошей, що порушує Закон про корумповані організації (RICO).

Водночас, старший юрисконсульт і директор з питань глобального регулювання компанії Consensys, яка займається розробкою Ethereum Білл Хьюз, сумнівається у перспективності позову, але вважає, що позов може мати серйозні наслідки для криптовалютної індустрії, якщо він колись дійде до суду.

Біржа Binance не вперше стикається зі скандалами, пов'язаними з відмиванням грошей. У листопаді 2023 року колишній генеральний директор найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, Чанпен Чжао, визнав себе винним у порушенні закону про банківську таємницю. Хоча за це звинувачення передбачене покарання до 10 років ув'язнення, визнання провини та співпраця зі слідством дозволили зменшити вирок.

Міністерство юстиції США вимагало для Чжао 36 місяців в'язниці у справі про порушення федеральних санкцій і законів про відмивання грошей з боку Binance. Проте суддя виявив скептицизм щодо аргументів звинувачення.

Зрештою, суд виніс вирок Чанпену Чжао, призначивши йому 4 місяці ув'язнення.

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