Экономика в условиях войны. В МВФ назвали факторы, влияющие на восстановление показателей Украины

Экономический прогноз для Украины зависит от многих факторов, и в условиях войны прогнозирование является очень непростой задачей. Об этом сказал директор Европейского департамента Международного валютного фонда Альфред Каммер агентству "Укринформ".

Говоря о факторах, влияющих на экономику в краткосрочной перспективе, Каммер отметил, что речь идет о макроэкономической стабильности на основе возобновления деятельности предприятий и мер по их поддержке.

А в среднесрочной перспективе экономический рост будет также зависеть от решения проблемы беженцев и перемещенных лиц.

"Поэтому среднесрочная перспектива во многом зависит от того, как будет развиваться ситуация во время войны", – высказался он.

По словам Каммера, после прошлогоднего резкого падения экономики Украины произошел постепенный рост экономической активности. Показатели текущего состояния экономики и темпов роста будут уточнены во время второго обзора программы расширенного финансирования, который МВФ сейчас осуществляет в Украине.

"Мы имеем большой приток доноров (в Украину, – ред.). Наш совет в такой ситуации таков: все эти деньги всегда должны попадать в бюджет, и находиться под наблюдением Министерства финансов, чтобы обеспечить прозрачность, эффективность их администрирования и процесса принятия решений. Внебюджетные фонды в этом контексте рискованны, и мы будем советовать не использовать такие варианты", – добавил директор Европейского департамента МВФ.

Экономика Украины: оценка МВФ

По итогам 2022 года валовой внутренний продукт Украины упал на 29,2%, сообщали в Министерстве экономики.

Международный валютный фонд во время утверждения Программы расширенного финансирования (EFF) в марте текущего года ожидал, что диапазон роста показателя в 2023 году составит от -3 до +1%.

Однако позже в Фонде заявили, что фиксируют чрезвычайную устойчивость украинской экономики на фоне вызовов войны и энергетического кризиса, и повысили прогноз роста уровня от 1% до 3%.

В свою очередь министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале октября 2023 года сказала, что рост ВВП по итогам года будет составлять около 4%. При этом за январь-сентябрь рост оценивается на уровне 5,3%.

А Национальный банк Украины в инфляционном отчете за октябрь отметил, что показатель в текущем году увеличится на 4,9%.