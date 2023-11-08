Економіка в умовах війни. В МВФ назвали фактори, які впливають на відновлення показників України

Економічний прогноз для України наразі залежить від багатьох факторів, і в умовах війни прогнозування є дуже непростим завданням. Про це сказав директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер агентству "Укрінформ".

Говорячи про чинники, які впливають на економіку в короткостроковій перспективі, Каммер зазначив, що йдеться про макроекономічну стабільність на основі відновлення діяльності підприємств та заходів з їх підтримки.

А в середньостроковій перспективі економічне зростання також залежатиме від вирішення проблеми біженців та переміщених осіб.

"Тож середньострокова перспектива великою мірою залежить від того, як розвиватиметься ситуація під час війни", – висловився він.

За словами Каммера, після минулорічного різкого падіння економіки України відбулося поступове зростання економічної активності. Показники поточного стану економіки та темпів зростання будуть уточнені під час другого огляду програми розширеного фінансування, який МВФ здійснює в Україні.

"Ми маємо великий приплив донорів (в Україну, – ред.). Наша порада в такій ситуації є такою: всі ці гроші завжди мають потрапляти до бюджету, та перебувати під наглядом Міністерства фінансів, щоб забезпечити прозорість, ефективність їх адміністрування та процесу прийняття рішень. Позабюджетні фонди у цьому контексті є ризикованими, і ми будемо радити не використовувати такі варіанти", – додав директор Європейського департаменту МВФ.

Економіка України: оцінка МВФ

За підсумками 2022 року валовий внтрішній продукт України впав на 29,2%, повідомляли в Міністерстві економіки.

Міжнародний валютний фонд під час затвердження Програми розширеного фінансування (EFF) у березні поточного року очікував, що діапазон зростання показника в 2023 році становитиме від -3% до +1%.

Однак пізніше в Фонді заявили, що фіксують надзвичайну стійкість української економіки на тлі викликів війни та енергетичної кризи, й підвищили прогноз зростання на рівень від 1% до 3%.

Своєю чергою міністерка економіки України Юлія Свириденко на початку жовтня 2023 року сказала, що зростання ВВП за підсумками року становитиме близько 4%. При цьому за січень-вересень 2023 року зростання оцінюється на рівні 5,3%.

А Національний банк України в інфляційному звіті за жовтень зазначив, що показник у поточному році збільшиться на 4,9%.