Инфляция в Украине ускорилась до 20,1%: что подорожало больше всего

Июньская инфляция в Украине составила 20,1%, тогда как в мае показатель достиг только 18%. Об этом сообщил Нацбанк со ссылкой на Госстат.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Ускорение инфляции обусловливалось как общемировыми тенденциями, в том числе высокими ценами на энергоресурсы, так и внутренними факторами, прежде всего связанными с войной", — объясняют эксперты регулятора.

Ускорился рост цен на сырые продукты. В первую очередь это вызвано выходом на рынок ранних овощей, цены на которые в этом году выше прошлогодних из-за временной оккупации южных регионов, отмечают в НБУ.

Цены на крупы также выросли, в частности на гречку, из-за ограниченности собственных запасов и возможностей импорта. Кроме того, в июне интенсивнее росли цены на мясо, что связано с сокращением предложения с восточных и центральных областей.

"Сдерживают инфляцию фиксированный обменный курс гривны и мораторий на повышение тарифов на тепло и распределение газа на период военного положения и 6 месяцев после его завершения", — добавили в НБУ.

Что касается рынка топлива, то после резкого роста цен на бензин и ДТ в первые месяцы войны в июне АЗС стабилизировали цену, но на высоком уровне. Фиксации стоимости поспособствовала отмена государственного регулирования цен на топливо.

"Хотя по оценкам экспертов дефицит горючего в Украине исчезнет ближе к осени, когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками, цены уже стабилизировались, хотя и на высоком уровне", — отметили в Нацбанке.

По прогнозу заместителя председателя НБУ Сергея Николайчука, в целом инфляция в Украине к концу года превысит 20%. Главные факторы роста цен связаны с войной: нарушение цепей снабжения, уничтожение активов предприятий, рост их производственных издержек, а также повышенный спрос населения на отдельные товары и услуги на фоне недостаточного предложения.

Отметим, что подобные прогнозы совпадают с цифрами, озвученными и в Кабмине. Тогда премьер Денис Шмигаль добавлял, что подобные показатели для страны в состоянии войны вполне естественны.